«Очень его люблю»: Мария Аронова — об умершем актере театра Вахтангова Меньщикове

«Да, вот такая вот ситуация случилась, что Толечка ушел от нас. Я очень поддерживала Толеньку, когда он заболел, попал в больницу. Театр — это организм, который обязан жить, и я позвонила Толе, сказала, что мы вдвоем были людьми в “Мадемуазель Нитуш”, которые сыграли все спектакли без замены. Но, к сожалению, придется кого-то вводить на твою роль, и мы будем тебя искренне ждать. И Толечка всегда относился к этому по-человечески, бережно. Мы с ним созванивались. Толя был, с моей точки зрения, настоящим архивариусом нашего театра. Если тебе нужна была хоть какая-то информация про актера, про какие-то события, про любые годы жизни нашего великого театра, надо было звонить Толе — Толя знал все. А еще у меня с ним состоялся разговор, когда мы встретились в театре. Он был какой-то взволнованный, и я спросила, что случилось. Он говорит: “Слушай, у меня произошла такая ситуация интересная в жизни. Я стал убираться дома и принял решение пыль протереть на шкафу. Забрался туда, а у меня там, наверху, стоит икона старинная. И ты представляешь, у меня икона замироточила”. Вот это было, наверное, лет 10 назад, может быть даже больше, такой у меня с ним был разговор. Он был верующий человек», — рассказала Аронова.