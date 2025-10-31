Ричмонд
Фигурантам дела о смерти внука Роберта Де Ниро грозит от 20 лет до пожизненного

Пятеро арестованы по делу о смерти внука Роберта Де Ниро от передозировки в США
Леандро Де Ниро‑Родригес / фото: соцсети
Леандро Де Ниро‑Родригес / фото: соцсети

Власти Нью‑Йорка предъявили обвинения пятерым подозреваемым в смерти от передозировки внука актера Роберта Де Ниро и еще двух 19‑летних молодых людей в 2023 году. Об этом сообщает «Би-би-си».

Подсудимые — Брюс Эпперсон, Эдди Баррето, Грант МакИвер, Джон Николас и Рой Николас — обвиняются в организации сети распространения фентанила. По версии следствия, группировка продавала поддельные рецептурные опиоидные таблетки через соцсети и зашифрованные мессенджеры, ориентируясь на подростков и молодежь.

«Действия обвиняемых привели к необратимой трагедии — кончине трех подростков с огромным потенциалом, которые уже успели изменить жизни окружающих», — сообщил Рикки Патель, глава нью‑йоркского подразделения расследований Министерства внутренней безопасности.

Подсудимым вменяют сговор с целью распространения и хранения наркотиков с намерением сбыта. Следствие установило прямую связь между их деятельностью и кончиной минимум трех человек: Леандро Де Ниро‑Родригеса (внука Роберта Де Ниро), Акири Штейн (дочери сооснователя группы Blondie) и еще одной жертвы, имя которой не разглашается.

В случае признания вины подсудимым грозит от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения.