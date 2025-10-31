Колин Фаррелл вспомнил, как разозлил Тома Круза на съемках фильма

Актер Колин Фаррелл вспомнил, как разозлил Тома Круза из-за запоя во время съемок в фильме «Особое мнение». Об этом сообщает Metro.
Артист признался, что один из эпизодов потребовал 46 дублей из-за его состояния, что вызвало явное раздражение у знаменитого коллеги.
«У меня был один из худших дней, которые я когда-либо проводил на съемочной площадке», — высказался Фаррелл.
Как отмечает актер, даже после нескольких десятков попыток качественно выполнить сцену оставалось проблематично.
Ранее Колин Фаррелл рассказал об актерском будущем своего 15-летнего сына Генри.