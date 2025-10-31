Ричмонд
Колин Фаррелл вспомнил, как разозлил Тома Круза на съемках фильма

Актер ушел в запой на съемках фильма «Особое мнение»
Колин Фаррелл
Колин ФарреллИсточник: Legion-Media.ru

Актер Колин Фаррелл вспомнил, как разозлил Тома Круза из-за запоя во время съемок в фильме «Особое мнение». Об этом сообщает Metro.

Артист признался, что один из эпизодов потребовал 46 дублей из-за его состояния, что вызвало явное раздражение у знаменитого коллеги.

«У меня был один из худших дней, которые я когда-либо проводил на съемочной площадке», — высказался Фаррелл.

Как отмечает актер, даже после нескольких десятков попыток качественно выполнить сцену оставалось проблематично.

Ранее Колин Фаррелл рассказал об актерском будущем своего 15-летнего сына Генри.