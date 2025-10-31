Актер Брэд Питт вышел на публику после смены имиджа. Об этом сообщает Dailу Mail.
Артист появился на матче осенней игры между «Торонто Блю Джейс» и «Лос-Анджелес Доджерс». 61-летний актер снова отрастил волосы и усы, сохранив естественную седину. Смену имиджа он объяснил новой ролью в кино.
Недавно Брэд Питт и Инес де Рамон посетили премьеру фильма «Одинокие волки», которая состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля. На мероприятии возлюбленная актера появилась в белом облегающем макси-платье, которое дополнила массивными серьгами и золотым клатчем. После этого интернет-пользователи обвинили Инес де Рамон в копировании стиля бывшей жены Питта.
Ранее девушка Бреда Питта в жилете и джинсах вышла на прогулку в парном образе с актером.