Брэд Питт вышел на публику после смены имиджа

Актер заявил, что сменил имидж ради роли

Актер Брэд Питт вышел на публику после смены имиджа. Об этом сообщает Dailу Mail.

Брэд Питт
Брэд ПиттИсточник: Legion-Media.ru

Артист появился на матче осенней игры между «Торонто Блю Джейс» и «Лос-Анджелес Доджерс». 61-летний актер снова отрастил волосы и усы, сохранив естественную седину. Смену имиджа он объяснил новой ролью в кино.

Недавно Брэд Питт и Инес де Рамон посетили премьеру фильма «Одинокие волки», которая состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля. На мероприятии возлюбленная актера появилась в белом облегающем макси-платье, которое дополнила массивными серьгами и золотым клатчем. После этого интернет-пользователи обвинили Инес де Рамон в копировании стиля бывшей жены Питта.

Ранее девушка Бреда Питта в жилете и джинсах вышла на прогулку в парном образе с актером.