Звезда «Иллюзии обмана» Джесси Айзенберг пожертвует почку незнакомцу

Актер Джесси Айзенберг: Я собираюсь пожертвовать свою почку незнакомцу в декабре
Джесси Айзенберг
Джесси АйзенбергИсточник: Rex / Fotodom.ru

Американский актер Джесси Айзенберг, известный многим по роли Джей Дэниела Атласа в серии фильмов «Иллюзия обмана», собирается пожертвовать свою почку неизвестному человеку. Об этом актер заявил в прямом эфире программы Today.

42-летний Айзенберг отметил, что он хочет сделать это из альтруистических побуждений. Отдать свою почку нуждающемуся незнакомому человеку он планирует через 6 недель.

Актер станет участником программы альтруистического донорства, которая подразумевает, что пожертвование не будет для какого-то конкретного человека.

По данным Управления ресурсов и услуг здравоохранения (HRSA), в Америке 103 223 человека стоят в национальном листе ожидания на трансплантацию различных органов.