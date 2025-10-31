Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Кадр из фильма «Папины дочки. Мама вернулась»

Карпович — невеста, Арзамасова — будущая мама: как снимали фильм «Папины дочки. Мама вернулась»

Как снималась сцена свадьбы Маши Васнецовой, какую роль в этом эпизоде сыграл Веник и как прошла долгожданная встреча актеров «Папиных дочек», смотрите в репортаже и интервью Кино Mail с ключевыми актерами легендарного проекта
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор

Корреспонденту Кино Mail удалось попасть за кулисы одного из съемочных дней полнометражного фильма «Папины дочки. Мама вернулась» (уже в кино!). Основная работа велась в Кисловодске, но некоторые важные для сюжета сцены снимались в Москве в красивой старинной усадьбе.

В одном месте собрались практически все герои любимого миллионами сериала: от Тамары Кожемятько до бабушки Антонины Семеновны. А во главе — как всегда улыбающийся папа Сергей Алексеевич, рядом с ним его любимые дочки, а теперь еще и внучки. И совершенно всех, кто в тот день оказался на площадке, накрыло чувство нежной ностальгии.
 

Свадьба Маши и возвращение Даши в семью

В полнометражном продолжении «Папиных дочек» семьи Васнецовых и Васильевых отправляются в Кисловодск на большой семейный праздник. В кадре можно увидеть знаковые места курорта, среди которых Лермонтовская скала, гора Кольцо и даже скульптура Чебурашки. А съемки самого торжества проходили в Москве в старинной усадьбе XVI века. Архитектурный комплекс включает липовый парк, беседки, фонтаны, часовню, оранжерею, конюшню и другие колоритные объекты.

Попав на съемочную площадку, первым делом видишь красивую свадебную арку, нарядных гостей, оркестр, официантов и радостные лица актеров — Андрея Леонова, Лизы Арзамасовой, Татьяны Орловой, Филиппа Бледного, Нонны Гришаевой, Полины Денисовой, Евы Смирновой, Виталии Корниенко, Полины Айнутдиновой и других.

Кадр из фильма «Папины дочки. Мама вернулась»
Кадр из фильма «Папины дочки. Мама вернулась»

Сразу становится понятно, что снимают сцену свадьбы. А когда на площадке появляется Мирослава Карпович (исполнительница роли Маши Васнецовой) в роскошном белом платье, вопросов больше не остается.

По сюжету, Маша собирается выйти замуж за своего «Бегемотика» (Максим Логинов). Она приглашает всю семью в Кисловодск, где должно состояться торжество. Однако праздник находится на грани срыва из-за разлада в семье Даши и Веника. Ведь героиня Анастасии Сиваевой возвращается к родным спустя два года после того, как от них сбежала. Теперь ей предстоит объяснить причины своего исчезновения и попытаться помириться с мужем и детьми.

Долгожданная встреча актеров

Кадр из фильма «Папины дочки. Мама вернулась»
Кадр из фильма «Папины дочки. Мама вернулась»

Свадьба Маши, на которой собрались все родственники, стала настоящим праздником не только для героев проекта, но и для самих актеров. Неудивительно, что на площадке в этот день царила атмосфера радости и счастья – многие не видели друг друга долгое время, а появление Анастасии Сиваевой и вовсе стало для всех сюрпризом.

«Я не виделась с Настей совсем. Сегодня в первый раз ее увидела. Я ее не узнала вообще. Она была еще в шапке, очках. Здорово, конечно. Но она совсем не изменилась», — рассказала Нонна Гришаева в перерывах между съемками.

Кадр из фильма «Папины дочки. Мама вернулась»
Кадр из фильма «Папины дочки. Мама вернулась»
Кадр из фильма «Папины дочки. Мама вернулась»
Кадр из фильма «Папины дочки. Мама вернулась»

Встрече с коллегами была рада и Лиза Арзамасова. Они призналась, что за время совместной работы все актеры стали практически родными людьми.

«Сегодня здесь вообще происходит что-то нежное. Здесь долгожданные встречи, потому что мы, конечно, все сроднились за время съемок сериала. Мы практически родные люди. Несмотря на то, что по-разному у всех артистов сложилась судьба. У нас у всех семейные и общественные обязательства. И знаете, встретиться за чашечкой чая не всегда получается, но наши встречи похожи на встречи дальних родственников», — рассказала Арзамасова.

Веник в роли свидетеля и Галина Сергеевна в ожидании малыша

Кадр из фильма «Папины дочки. Мама вернулась»
Кадр из фильма «Папины дочки. Мама вернулась»

Филипп Бледный в сцене свадьбы появляется вместе со своими четырьмя дочерями: Соней, Лизой, Дианой и Ариной. Он рассказал, что в этом эпизоде его герой становится свидетелем на свадьбе. А вот раскрывать подробности возвращения Даши в семью актер не стал.

«Изменения будут не у меня. Безусловно, есть история отношений папы, мамы и детей — они все остаются. Но мы все-таки побочная, наверное, линия. То есть свадьба эта не моя. Я всего лишь свидетель», — рассказал он в беседе с Кино Mail.

Кадр из фильма «Папины дочки. Мама вернулась»
Кадр из фильма «Папины дочки. Мама вернулась»

Зато Бледный с радостью поделился, как изменился его герой Веник. Актер напомнил, что получил роль, когда учился на четвертом курсе театрального института.

«Он со мной, получается, уже 17 лет. У него очень много от меня — и от того юного, и от взрослого. Главное наше отличие — это количество детей, которое сильно изменило Веника и его отношение к жизни, наполнило его любовью и способностью отдавать, ставить в центр не свою жизнь, а жизнь детей», — рассказал Бледный.

Кадр из фильма «Папины дочки. Мама вернулась»
Кадр из фильма «Папины дочки. Мама вернулась»

А вот Лиза Арзамасова раскрыла небольшой секрет — ее героиня Галина Сергеевна в фильме будет находиться в ожидании малыша. На съемочной площадке корреспондент Кино Mail заметил актрису с накладным животом.

«Самое замечательное, что с ней сейчас происходит, — она любима. Она находится уже в роли мамы. Это самая прекрасная и долгожданная роль для любой женщины. Любая девочка мечтает о настоящей любви. Мне кажется, то, что сейчас происходит с Галиной Сергеевной, — это именно так», — призналась актриса.

О том, что же случилось на свадьбе Маши и почему торжество чуть не сорвалось, зрители уже могут узнать в кино. Фильм «Папины дочки. Мама вернулась» — в широком прокате с 30 октября.

Смотрите также, как прошла премьера фильма «Папины дочки. Мама вернулась» в Москве. 