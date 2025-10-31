«Сегодня здесь вообще происходит что-то нежное. Здесь долгожданные встречи, потому что мы, конечно, все сроднились за время съемок сериала. Мы практически родные люди. Несмотря на то, что по-разному у всех артистов сложилась судьба. У нас у всех семейные и общественные обязательства. И знаете, встретиться за чашечкой чая не всегда получается, но наши встречи похожи на встречи дальних родственников», — рассказала Арзамасова.