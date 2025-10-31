Корреспонденту Кино Mail удалось попасть за кулисы одного из съемочных дней полнометражного фильма «Папины дочки. Мама вернулась» (уже в кино!). Основная работа велась в Кисловодске, но некоторые важные для сюжета сцены снимались в Москве в красивой старинной усадьбе.
В одном месте собрались практически все герои любимого миллионами сериала: от Тамары Кожемятько до бабушки Антонины Семеновны. А во главе — как всегда улыбающийся папа Сергей Алексеевич, рядом с ним его любимые дочки, а теперь еще и внучки. И совершенно всех, кто в тот день оказался на площадке, накрыло чувство нежной ностальгии.
Свадьба Маши и возвращение Даши в семью
В полнометражном продолжении «Папиных дочек» семьи Васнецовых и Васильевых отправляются в Кисловодск на большой семейный праздник. В кадре можно увидеть знаковые места курорта, среди которых Лермонтовская скала, гора Кольцо и даже скульптура Чебурашки. А съемки самого торжества проходили в Москве в старинной усадьбе XVI века. Архитектурный комплекс включает липовый парк, беседки, фонтаны, часовню, оранжерею, конюшню и другие колоритные объекты.
Попав на съемочную площадку, первым делом видишь красивую свадебную арку, нарядных гостей, оркестр, официантов и радостные лица актеров — Андрея Леонова, Лизы Арзамасовой, Татьяны Орловой, Филиппа Бледного, Нонны Гришаевой, Полины Денисовой, Евы Смирновой, Виталии Корниенко, Полины Айнутдиновой и других.
Сразу становится понятно, что снимают сцену свадьбы. А когда на площадке появляется Мирослава Карпович (исполнительница роли Маши Васнецовой) в роскошном белом платье, вопросов больше не остается.
По сюжету, Маша собирается выйти замуж за своего «Бегемотика» (Максим Логинов). Она приглашает всю семью в Кисловодск, где должно состояться торжество. Однако праздник находится на грани срыва из-за разлада в семье Даши и Веника. Ведь героиня Анастасии Сиваевой возвращается к родным спустя два года после того, как от них сбежала. Теперь ей предстоит объяснить причины своего исчезновения и попытаться помириться с мужем и детьми.
Долгожданная встреча актеров
Свадьба Маши, на которой собрались все родственники, стала настоящим праздником не только для героев проекта, но и для самих актеров. Неудивительно, что на площадке в этот день царила атмосфера радости и счастья – многие не видели друг друга долгое время, а появление Анастасии Сиваевой и вовсе стало для всех сюрпризом.
«Я не виделась с Настей совсем. Сегодня в первый раз ее увидела. Я ее не узнала вообще. Она была еще в шапке, очках. Здорово, конечно. Но она совсем не изменилась», — рассказала Нонна Гришаева в перерывах между съемками.
Встрече с коллегами была рада и Лиза Арзамасова. Они призналась, что за время совместной работы все актеры стали практически родными людьми.
«Сегодня здесь вообще происходит что-то нежное. Здесь долгожданные встречи, потому что мы, конечно, все сроднились за время съемок сериала. Мы практически родные люди. Несмотря на то, что по-разному у всех артистов сложилась судьба. У нас у всех семейные и общественные обязательства. И знаете, встретиться за чашечкой чая не всегда получается, но наши встречи похожи на встречи дальних родственников», — рассказала Арзамасова.
Веник в роли свидетеля и Галина Сергеевна в ожидании малыша
Филипп Бледный в сцене свадьбы появляется вместе со своими четырьмя дочерями: Соней, Лизой, Дианой и Ариной. Он рассказал, что в этом эпизоде его герой становится свидетелем на свадьбе. А вот раскрывать подробности возвращения Даши в семью актер не стал.
«Изменения будут не у меня. Безусловно, есть история отношений папы, мамы и детей — они все остаются. Но мы все-таки побочная, наверное, линия. То есть свадьба эта не моя. Я всего лишь свидетель», — рассказал он в беседе с Кино Mail.
Зато Бледный с радостью поделился, как изменился его герой Веник. Актер напомнил, что получил роль, когда учился на четвертом курсе театрального института.
«Он со мной, получается, уже 17 лет. У него очень много от меня — и от того юного, и от взрослого. Главное наше отличие — это количество детей, которое сильно изменило Веника и его отношение к жизни, наполнило его любовью и способностью отдавать, ставить в центр не свою жизнь, а жизнь детей», — рассказал Бледный.
А вот Лиза Арзамасова раскрыла небольшой секрет — ее героиня Галина Сергеевна в фильме будет находиться в ожидании малыша. На съемочной площадке корреспондент Кино Mail заметил актрису с накладным животом.
«Самое замечательное, что с ней сейчас происходит, — она любима. Она находится уже в роли мамы. Это самая прекрасная и долгожданная роль для любой женщины. Любая девочка мечтает о настоящей любви. Мне кажется, то, что сейчас происходит с Галиной Сергеевной, — это именно так», — призналась актриса.
О том, что же случилось на свадьбе Маши и почему торжество чуть не сорвалось, зрители уже могут узнать в кино. Фильм «Папины дочки. Мама вернулась» — в широком прокате с 30 октября.
