В Калининграде пройдет кинофестиваль памяти Станислава Говорухина

КАЛИНИНГРАД, 30 октября. /ТАСС/. Кинофестиваль «Движение по вертикали» памяти выдающегося режиссера и общественного деятеля Станислава Говорухина пройдет в Калининграде с 5 по 7 ноября, в программе — ретроспектива классики и фильмы о Великой Отечественной войне, сообщили ТАСС в пресс-службе «Фестивальной дирекции», при поддержке которой пройдет фестиваль.
«В рамках III этапа фестиваля “Движение по вертикали” памяти Станислава Говорухина пройдут многочисленные показы фильмов, творческие встречи и мастер-классы деятелей киноиндустрии. Основная площадка фестиваля — калининградский кинотеатр “Заря”, здесь состоятся ретроспективные показы классики отечественного кинематографа», — сказали в пресс-службе.
Особое внимание в программе фестиваля уделено фильмам о Великой Отечественной войне в рамках отмечаемой в этом году великой даты — 80-летия Победы. Именно с таких фильмов и начнутся кинопоказы. Зрители увидят знаменитые киноленты знаменитых режиссеров — «Не хлебом единым» Говорухина, «Летят журавли» Михаила Калатозова, «Судьба человека» Сергея Бондарчука.
В первый же день кинофестиваля будет открыта фотовыставка, посвященная жизни и творчеству Говорухина, на ней представлено несколько десятков документальных фотографий. А в кинозале «Зари» представят драму Говорухина «Конец прекрасной эпохи» и документальную ленту памяти актера и режиссера «Конец прекрасной эпохи. О фильме и не только».
В пресс-службе «Фестивальной дирекции» отметили, что для профессионального сообщества на фестивале организуется большая и разнообразная образовательная программа. В Калининград приедут режиссер Владимир Котт, а также программный директор кинофестивалей «Горькийфест» и «Окно в Европу» Андрей Апостолов, кинорежиссер и актриса Ольга Беляева, актрисы театра и кино Ольга и Мария Лапшины. Для любителей и специалистов в области кино пройдет круглый стол с калининградскими кинематографистами на тему «Калининградский кинематограф: от региональных лент до системы рибейтов».
Основной целевой аудиторией фестиваля, подчеркивают его организаторы, являются учащиеся старших классов, студенты творческих вузов и школ кинематографии, все, кто стремится повысить свои компетенции и получить практические знания в сфере художественного творчества и киноиндустрии, развивая свое мастерство на опыте великих деятелей кино, к числу которых относится и Станислав Говорухин. «Проведение кинофестиваля, посвященного его памяти, — это не просто дань уважения выдающемуся мастеру, но и необходимая возможность для нового поколения зрителей открыть для себя его творчество», — убежден министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.
О фестивале
Кинофестиваль «Движение по вертикали», посвящённый памяти Станислава Говорухина — выдающегося режиссера, видного общественного деятеля проходит в Калининграде при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства и Министерства по культуре и туризму Калининградской области, АНО «Фестивальная дирекция».