В Калининграде пройдет кинофестиваль памяти Станислава Говорухина

Основной целевой аудиторией фестиваля, подчеркивают его организаторы, являются учащиеся старших классов, студенты творческих вузов и школ кинематографии, все, кто стремится повысить свои компетенции и получить практические знания в сфере художественного творчества и киноиндустрии, развивая свое мастерство на опыте великих деятелей кино, к числу которых относится и Станислав Говорухин. «Проведение кинофестиваля, посвященного его памяти, — это не просто дань уважения выдающемуся мастеру, но и необходимая возможность для нового поколения зрителей открыть для себя его творчество», — убежден министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.