Юрист Соловьев: актрисе Аглае Тарасовой дадут условный срок

Еще на три месяца продлил Аглае Тарасовой ограничения Домодедовский суд. До 24 января актриса не имеет права пользоваться средствами связи и покидать дом в определенные часы.
Юрист Иван Соловьев в беседе с aif.ru рассказал, почему было принято решение продлить ограничения.
«Предыдущий период, на который Тарасовой была избрана мера пресечения истек, нужно было решать вопрос дальше. Она, судя по всему, не нарушала ту меру, которая была избрана, следствию не противодействовала. Оснований для ужесточения не было, соответственно, продлили ту же самую меру ограничений, которая уже была», — объяснил эксперт.
Юрист обратил внимание на то, что срок запрета определенных действий не идет в зачет срока реального лишения свободы.
«В счет срока идет домашний арест только и содержание под стражей, — уточнил он и добавил. — Судя по избранной мере пресечения в виде ограничения определенных действий, скорее всего, наказания в виде реального лишения свободы не будет. Вполне возможно, если она сотрудничала со следствием, если раскаялась, признала вину, я вполне допускаю, что суд может гуманно подойти при оценке действий Тарасовой».
Ранее стало известно, что уголовное дело в отношении Аглаи Тарасовой, обвиняемой в контрабанде наркотических средств, направлено в суд.
Актрису задержали 28 августа в аэропорту Домодедово при попытке незаконно ввезти на территорию России корпусе электронной сигареты наркотическое вещество — 0,38 грамма масла каннабиса.