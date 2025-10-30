Юрист Соловьев: актрисе Аглае Тарасовой дадут условный срок

«Предыдущий период, на который Тарасовой была избрана мера пресечения истек, нужно было решать вопрос дальше. Она, судя по всему, не нарушала ту меру, которая была избрана, следствию не противодействовала. Оснований для ужесточения не было, соответственно, продлили ту же самую меру ограничений, которая уже была», — объяснил эксперт.