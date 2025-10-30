Умер народный артист СССР Якуб Ахмедов

Ахмедов родился 3 января 1938 года в Намангане. В 1959 году окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени Островского (ныне Государственный институт искусств и культуры Узбекистана). С 1958 года работал в Узбекском академическом театре драмы имени Хамзы (с 2001 года — Узбекский национальный академический драматический театр). Более 20 лет (до 2013 года) работал директором театра. В 2015 году в Узбекском национальном академическом драматическом театре создал новый театр-студию «Школа актерского мастерства».