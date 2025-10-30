Ричмонд
Умер народный артист СССР Якуб Ахмедов

Ему было 87 лет
Свеча
СвечаИсточник: Unsplash

ТАШКЕНТ, 30 октября. /ТАСС/. Народный артист СССР и заслуженный артист Узбекистана Якуб Ахмедов умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщил Узбекский национальный академический драматический театр.

«Заслуженный артист Узбекистана, лауреат Государственной премии, обладатель ордена “За самоотверженный труд”, актер театра, кино и дубляжа, мастер искусств Узбекского национального академического драматического театра Якуб Ахмедов умер в возрасте 87 лет», — говорится в сообщении.

Ахмедов родился 3 января 1938 года в Намангане. В 1959 году окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени Островского (ныне Государственный институт искусств и культуры Узбекистана). С 1958 года работал в Узбекском академическом театре драмы имени Хамзы (с 2001 года — Узбекский национальный академический драматический театр). Более 20 лет (до 2013 года) работал директором театра. В 2015 году в Узбекском национальном академическом драматическом театре создал новый театр-студию «Школа актерского мастерства».

Сыграл более сорока ролей в фильмах («Фуркат», «Зумрад», «Минувшие дни», «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников» и другие). Принимал участие в дублировании на узбекский язык более 400 фильмов.