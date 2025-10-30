Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Съемки драмы «Рахманинов» начнутся в 2026 году

Режиссером картины выступит Маруся Фомина
Мария Фомина
Мария Фомина

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Съемки полнометражного художественного фильма «Рахманинов», посвященного 155-летию со дня рождения великого русского композитора, начнутся в 2026 году. Об этом ТАСС сообщил генеральный продюсер и шоураннер Kisa Film Алексей Киселев.

«Фильм “Рахманинов” посвящен 155-летию со дня рождения великого русского композитора, начало съемок запланировано в 2026 году. Наш проект вернет Рахманинова в человеческий масштаб и одновременно поднимет его образ до уровня мифа», — сказал Киселев.

Режиссером картины выступит Маруся Фомина. По словам Киселева, «Рахманинов» станет не парадным байопиком, а драматическим исследованием внутреннего мира композитора, его кризиса, падения и преодоления.

«Мы показываем не бронзового гения, а живого человека, который, потеряв все, сумел воскресить себя через музыку. В XXI веке, когда мир требует успеха без права на ошибку, судьба Рахманинова становится зеркалом для каждого», — отметил продюсер.

Проект находится в стадии предпроизводства. По словам Киселева, Маруся Фомина лично проведет всероссийский кастинг, чтобы найти исполнителя главной роли среди неизвестных молодых актеров.

Производством фильма займется компания Kisa Films, которую возглавил Алексей Киселев — продюсер, шоураннер, автор таких проектов как «Псих», «Балет», Happy End, «Актрисы» и «Мамин сын».