Нино Нинидзе довела свою маму до слез неожиданным визитом в Грузию

Актриса сделала сюрприз маме вместе с мужем и сыном
Нино Нинидзе на премьере сериала «Виноград», фото: пресс-служба
Нино Нинидзе на премьере сериала «Виноград», фото: пресс-служба

Актриса Нино Нинидзе решила неожиданно навестить свою маму Ию Нинидзе в Грузии — о своем визите она ей не сообщила. В своем личном блоге Нино разместила видео, запечатлевшее их трогательную встречу.

Вместе с возлюбленным Михаилом Кремером и сыном актриса подошла к двери квартиры Ии Борисовны. Чтобы сохранить интригу, Нино прикрыла рукой дверной глазок. Когда Ия Борисовна спросила на грузинском языке: «Кто там?», дочь ответила измененным голосом, попросив открыть дверь.

После короткого диалога Нино раскрыла свою личность, убрав руку от глазка. Радость Ии Борисовны была безграничной: увидев дочь, внука и зятя, она не сдержала эмоций. Открыв дверь, актриса крепко обняла близких.

Неожиданный визит оценила и известная телеведущая Лариса Гузеева, оставив под видео комментарий: «Скоро! Скоро и я так зайду! И я так же разыграю Ию!».

Ия Нинидзе — актриса, хорошо знакомая зрителям по ряду советских кинолент. Она снималась в таких фильмах, как «Труффальдино из Бергамо», «Твой сын, Земля», «Покаяние», «Приказано взять живым» и других картинах.

Ранее дочь Ии Нинидзе трогательно обратилась к ней в день 65-летия.