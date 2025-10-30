Дженнифер Лоуренс призналась, что ненавидит смотреть свои старые интервью

Во время недавнего интервью журналистка обмолвилась Дженнифер Лоуренс, что смотрела старые статьи о ней и несколько ее давних интервью.
«О, нет! Так неловко», — моментально отреагировала 35-летняя актриса. После чего ей пришлось подробнее объяснить такое негативное отношение к собственному поведению.
«Я смотрю на эти интервью, и этот человек раздражает. И я понимаю, почему видеть этого человека повсюду было раздражающе», — призналась Дженнифер.
Она добавила, что была очень молода, жила одна и только привыкала к карьере голливудской звезды. Иногда она вела себя нелепо или странно (как ей кажется сейчас). Лоуренс также отметила, что часто была не в очень хороших отношения с прессой, а потому чувствовала себя «разозленной» после очередных снимков или интервью.
Несмотря на собственные переживания, знаменитость также описала общественную реакцию на образ, который она использовала в интервью, как «неприемлемый» для нее.
«Я чувствовала, что меня как будто отвергали — не из-за моих фильмов, не из-за моих политических взглядов, а из-за меня самой, из-за моей личности», — призналась она изданию.
