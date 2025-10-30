Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дженнифер Лоуренс призналась, что ненавидит смотреть свои старые интервью

Актриса считает, что иногда она вела себя нелепо или странно
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер ЛоуренсИсточник: Legion-Media.ru

Во время недавнего интервью журналистка обмолвилась Дженнифер Лоуренс, что смотрела старые статьи о ней и несколько ее давних интервью.

«О, нет! Так неловко», — моментально отреагировала 35-летняя актриса. После чего ей пришлось подробнее объяснить такое негативное отношение к собственному поведению.

«Я смотрю на эти интервью, и этот человек раздражает. И я понимаю, почему видеть этого человека повсюду было раздражающе», — призналась Дженнифер.

Она добавила, что была очень молода, жила одна и только привыкала к карьере голливудской звезды. Иногда она вела себя нелепо или странно (как ей кажется сейчас). Лоуренс также отметила, что часто была не в очень хороших отношения с прессой, а потому чувствовала себя «разозленной» после очередных снимков или интервью.

Несмотря на собственные переживания, знаменитость также описала общественную реакцию на образ, который она использовала в интервью, как «неприемлемый» для нее.

«Я чувствовала, что меня как будто отвергали — не из-за моих фильмов, не из-за моих политических взглядов, а из-за меня самой, из-за моей личности», — призналась она изданию.

Ранее Дженнифер Лоуренс рассказала, какую пластическую операцию сделает в этом году.