Дженнифер Лоуренс призналась, что ненавидит смотреть свои старые интервью

Она добавила, что была очень молода, жила одна и только привыкала к карьере голливудской звезды. Иногда она вела себя нелепо или странно (как ей кажется сейчас). Лоуренс также отметила, что часто была не в очень хороших отношения с прессой, а потому чувствовала себя «разозленной» после очередных снимков или интервью.