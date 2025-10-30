Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Вдова Александра Абдулова завела отношения с бизнесменом, который намного старше

В окружении не исключают, что влюбленные могут связать себя узами брака
Александр Абдулов и Юлия Мешина
Александр Абдулов и Юлия МешинаИсточник: Legion-Media.ru

Звезда «Обыкновенного чуда» Александр Абдулов умер из-за рака легких почти два десятка лет назад. Его супруга — Юлия Мешина — долгое время не начинала новые отношения. Но время лечит: на праздновании своего 50-летия вдова представила нового избранника — бизнесмена Александра — как своего мужа, сообщает «КП».

В жизни Мешиной мужчина, по данным издания, появился около трех лет назад. Друзья характеризуют его как солидного бизнесмена.

«Пока не поженились, но уже съехались, живут вместе. Юля не работает, занимается домашним хозяйством. Раньше она изучала астрологию, но это увлечение так и осталось на уровне хобби. Новый муж Абдуловой — очень обеспеченный мужчина, он намного старше Юли и очень ее любит», — приводит «КП» слова информатора.

В окружении не исключают, что влюбленные могут связать себя узами брака. Но штамп в паспорте для пары — не главное.