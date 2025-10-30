Вдова Александра Абдулова завела отношения с бизнесменом, который намного старше

«Пока не поженились, но уже съехались, живут вместе. Юля не работает, занимается домашним хозяйством. Раньше она изучала астрологию, но это увлечение так и осталось на уровне хобби. Новый муж Абдуловой — очень обеспеченный мужчина, он намного старше Юли и очень ее любит», — приводит «КП» слова информатора.