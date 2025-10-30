Вдова Александра Абдулова завела отношения с бизнесменом, который намного старше

Звезда «Обыкновенного чуда» Александр Абдулов умер из-за рака легких почти два десятка лет назад. Его супруга — Юлия Мешина — долгое время не начинала новые отношения. Но время лечит: на праздновании своего 50-летия вдова представила нового избранника — бизнесмена Александра — как своего мужа, сообщает «КП».
В жизни Мешиной мужчина, по данным издания, появился около трех лет назад. Друзья характеризуют его как солидного бизнесмена.
«Пока не поженились, но уже съехались, живут вместе. Юля не работает, занимается домашним хозяйством. Раньше она изучала астрологию, но это увлечение так и осталось на уровне хобби. Новый муж Абдуловой — очень обеспеченный мужчина, он намного старше Юли и очень ее любит», — приводит «КП» слова информатора.
В окружении не исключают, что влюбленные могут связать себя узами брака. Но штамп в паспорте для пары — не главное.