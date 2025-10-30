Ричмонд
Мать Глеба Калюжного прокомментировала сообщения о притеснениях в армии

Женщина рассказала, что ее сын не жалуется на службу в армии

Мать Глеба Калюжного прокомментировала информацию о притеснениях ее сына в армии. Ранее в СМИ появились сообщения, что артист столкнулся с дедовщиной и негативным отношением сослуживцев из-за своего звездного статуса и якобы привилегий.

Женщина в разговоре с Super не подтвердила и не опровергла эти новости.

«Глеб никогда не жалуется», — коротко ответила она.

Напомним, в начале марта стало известно, что против Глеба Калюжного было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от службы в армии. По данным следствия, артист на протяжении шести лет не являлся в военкомат по повесткам, не имея законных оснований для отсрочки.

Ранее Глеб Калюжный выразил надежду на съемки во второй части «Красного шелка».