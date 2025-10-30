Ричмонд
Умер заслуженный артист России Анатолий Меньщиков

В возрасте 75 лет скончался заслуженный артист России Анатолий Меньщиков
Анатолий Меньщиков / фото: Telegram-канал Театра Вахтангова
Анатолий Меньщиков / фото: Telegram-канал Театра Вахтангова

В возрасте 75 лет ушел из жизни заслуженный артист Российской Федерации актер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Меньщиков. Об этом сообщается в Telegram-канале Театра Вахтангова.

«Ушел из жизни Анатолий Меньщиков, заслуженный артист России, посвятивший служению Театру Вахтангова без малого пять десятилетий», — говорится в публикации.

В театре отметили, что в 17 лет артист устроился на работу машинистом сцены в Театр на Таганке, однако вскоре был вынужден экстренно заменить заболевшего артиста в спектакле Юрия Любимова. Затем он закончил Театральный институт им. Б. В Щукина, после чего стал трудиться в Театре Вахтангова, где сыграл почти в сотне спектаклей.

Театр выразил соболезнования родным и близким актера, а также многочисленным поклонникам таланта артиста.