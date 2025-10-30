Умер заслуженный артист России Анатолий Меньщиков

В театре отметили, что в 17 лет артист устроился на работу машинистом сцены в Театр на Таганке, однако вскоре был вынужден экстренно заменить заболевшего артиста в спектакле Юрия Любимова. Затем он закончил Театральный институт им. Б. В Щукина, после чего стал трудиться в Театре Вахтангова, где сыграл почти в сотне спектаклей.