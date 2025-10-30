Здоровье актера Меньщикова из «Глухаря» ухудшилось за 2-3 месяца до смерти

Заслуженный артист России Анатолий Меньщиков умер 30 октября после продолжительной тяжелой болезни, рассказали aif.ru его коллеги из Театра Вахтангова.
«Знал его по работе. Очень добрый, светлый и теплый был человек. Работал, пока были силы и здоровье. Последние несколько месяцев сдал совсем, сильно болел», — поделился коллега Меньщикова Александр Сазонов.
Как рассказали в пресс-службе театра, последний раз актер вышел на сцену Театра Вахтангова, которому посвятил почти 50 лет, 19 мая 2025 года в спектакле «Улыбнись нам, Господи».
Анатолий Меньщиков известен широкой публике по работам в кино. Он снимался в фильмах «Хождения по мукам», «О бедном гусаре замолвите слово», сериале «Глухарь» и других.