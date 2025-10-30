56-летняя экс-жена Бондарчука снялась в облегающем платье: «Икона стиля»

Бизнесвумен Светлана Бондарчук прогулялась в облегающем платье. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
56-летняя знаменитость снялась в облегающем коричневом платье и прямом пальто в тон. Волосы бизнесвумен уложила прядями и сделала вечерний макияж.
«Икона стиля», «Вот это образ», «Шикарная», — написали пользователи соцсетей.
На прошлой неделе звезда снялась в зеленом прозрачном топе в горошек, под который надела белый лиф бикини. Телеведущая добавила к образу рваные короткие шорты, черные солнцезащитные очки, браслеты и серьги. Бизнесвумен была запечатлена с распущенными волосами и без макияжа на яхте. Она также показала снимки с мужем Сергеем Харченко и сыном Петром.
