Беременная Муцениеце отреагировала на слухи о том, что у нее накладной живот

Агата Муцениеце не оставила без внимания подозрения, что у нее накладной живот. В личном Telegram-канале актриса сделала пост публикации, в которой ее сравнивают с Бейонсе, когда-то случайно раскрывшей свою фейковую беременность. Звезда «Закрытой школы» не стала сердиться на такого рода сплетни, а лишь подметила, что это даже льстит ей.