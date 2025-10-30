Ричмонд
Беременная Муцениеце отреагировала на слухи о том, что у нее накладной живот

Актриса отметила, что ей льстят такие слухи
Агата Муцениеце, фото: соцсети
Агата Муцениеце, фото: соцсети

Агата Муцениеце не оставила без внимания подозрения, что у нее накладной живот. В личном Telegram-канале актриса сделала пост публикации, в которой ее сравнивают с Бейонсе, когда-то случайно раскрывшей свою фейковую беременность. Звезда «Закрытой школы» не стала сердиться на такого рода сплетни, а лишь подметила, что это даже льстит ей.

«Ну это даже комплимент. То есть, я так хорошо выгляжу, что люди думают что у меня накладной живот?» — задалась вопросом знаменитость.

Ранее Агата Муцениеце рассказала, как снималась беременной в сериале про ведьм.