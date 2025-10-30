Ричмонд
Иван Ургант опубликовал архивный снимок с женой в 20-летнюю годовщину отношений

Пара поженилась в 2007 году

В последние годы ведущий зачастил с семейными фото, но сегодня повод действительно весомый. Иван Ургант и Наталья Кикнадзе сегодня отмечают 20-летие своих отношений, о чем ведущий сообщил в личном блоге.

Иван Ургант и Наталья Кикнадзе
Иван Ургант и Наталья КикнадзеИсточник: Соцсети

«Тут как бы такое дело… Не то чтобы мы особенно считали… Но, в общем, 20 лет. А все так же — город стоит, Нева течет, солнце светит и Цой жив», — написал Ургант под снимками.

Иван Ургант и Наталья Кикнадзе
Иван Ургант и Наталья КикнадзеИсточник: Соцсети

Шоумен показал как новое фото с женой, так и архивный кадр, сделанный, по всей видимости, в начале их романа.

Возлюбленные познакомились еще в школе — они учились в одном классе гимназии при Русском музее в Петербурге. Ургант признавался, что был влюблен в Наталью с юности и даже сделал ей предложение на выпускном, но тогда девушка не восприняла это всерьез. Спустя годы судьба снова свела их вместе.

Влюбленные поженились в 2007 году. У супругов подрастают две дочери — 16-летняя Нина и 7-летняя Валерия. Также Иван воспитывает старших детей Натальи от предыдущих отношений — 27-летнего Нико и 25-летнюю Эрику.