Иван Ургант опубликовал архивный снимок с женой в 20-летнюю годовщину отношений

Возлюбленные познакомились еще в школе — они учились в одном классе гимназии при Русском музее в Петербурге. Ургант признавался, что был влюблен в Наталью с юности и даже сделал ей предложение на выпускном, но тогда девушка не восприняла это всерьез. Спустя годы судьба снова свела их вместе.