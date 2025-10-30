На фестивале «Зимний» в Москве появилась секция «Выбор программного директора»

От фестиваля «Окно в Европу» будет показан фильм «Снег под кожей» режиссера Андрея Артамонова — драма о взрослении и поиске внутренней свободы на фоне северного пейзажа. От «Духа огня» зрители увидят «Последний костер» Анны Никулиной — ленту о жизни в отдаленном поселке и исчезающем сибирском сообществе. Фестиваль «Новое движение» представит «Мягкий свет» Романа Курцынова, исследующий отношения между отцом и дочерью в современной мегаполисной среде. Отборщики короткометражного фестиваля «Короче» включили в программу короткий метр «Дождь не кончается» Полины Жуковой, получивший признание критиков за выразительный визуальный язык и социальную остроту.