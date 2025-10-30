На фестивале «Зимний» в Москве появилась секция «Выбор программного директора»

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Секция «Выбор программного директора» впервые будет представлена в рамках IV Открытого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний», который пройдет в Москве с 1 по 7 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.
«IV Открытый российский кинофестиваль авторского кино “Зимний”, который пройдет в Москве с 1 по 7 декабря 2025 года, представляет новую секцию — “Выбор программного директора”, где отборщики ведущих российских фестивалей представят по одному фильму, к которому хотели бы привлечь особое внимание зрителей», — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, в новую конкурсную программу войдут фильмы, отобранные кураторами четырех ведущих российских фестивалей — «Окно в Европу», «Дух огня», «Новое движение» и «Короче». Каждый из них выбрал одну картину, отражающую «дух и художественный поиск» своего смотра.
От фестиваля «Окно в Европу» будет показан фильм «Снег под кожей» режиссера Андрея Артамонова — драма о взрослении и поиске внутренней свободы на фоне северного пейзажа. От «Духа огня» зрители увидят «Последний костер» Анны Никулиной — ленту о жизни в отдаленном поселке и исчезающем сибирском сообществе. Фестиваль «Новое движение» представит «Мягкий свет» Романа Курцынова, исследующий отношения между отцом и дочерью в современной мегаполисной среде. Отборщики короткометражного фестиваля «Короче» включили в программу короткий метр «Дождь не кончается» Полины Жуковой, получивший признание критиков за выразительный визуальный язык и социальную остроту.
По словам программного директора фестиваля «Зимний» Натальи Мокрицкой, новая секция «создает пространство диалога между фестивалями и позволяет увидеть отечественное авторское кино в более широком контексте». Во внеконкурсной программе фестиваля пройдет ретроспектива фильмов к 80-летию Никиты Михалкова, показы которой состоятся с 1 по 3 декабря в кинотеатре «Иллюзион».
О фестивале
Учредителями фестиваля выступают «Кинокомпания альянс» и Российский фонд культуры. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ. Программным директором фестиваля выступила Наталья Мокрицкая, генеральным продюсером — Максим Королев.