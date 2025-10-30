Ричмонд
Известная актриса побрилась налысо на камеру на фоне борьбы с раком

Актриса Кристал Лоу показала, как ей сбривают волосы
Кристал Лоу
Кристал ЛоуИсточник: Legion-Media.ru

Известная канадская актриса и модель Кристал Лоу изменила внешность на фоне борьбы с раком груди. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Звезда фильмов ужасов «Дети кукурузы», «Пункт назначения» и «Черное Рождество», получившая звание «Королева крика», снялась, сидя в комнате на стуле. В начале ролика она сняла повязку с головы, продемонстрировав редкие пряди, оставшиеся после выпадения волос.

Кристал Лоу, фото: соцсети
Кристал Лоу, фото: соцсети

Затем артистка показала на камеру, как ее бреют налысо. При этом на глазах у нее выступили слезы. «(...) Страшно, но я действительно хочу, чтобы все, кто проходит через это, увидели, что я в порядке. И вы тоже будете в порядке», — обратилась к зрителям 44-летняя знаменитость.