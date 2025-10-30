Новая южнокорейская работа, поставленная по популярному вебтуну, уверенно готовится стать чем-то большим, чем очередная история о взлетах и падениях в мире шоу-бизнеса. Здесь власть сталкивается с любовью, а фанатская преданность превращается в зависимость. В статье собрали все, что известно о проекте: когда выйдет первый сезон сериала «Дорогой Икс», кто работает в кадре и за кадром и почему именно эту премьеру стоит отмечать в календаре.
Известно ли, когда выйдет 1-й сезон сериала «Дорогой Икс»
Премьера запланирована на 6 ноября 2025 года. Формат предполагает ориентир на взрослую аудиторию (возрастной рейтинг дорамы — 18+), так что готовьтесь к жестким эмоциональным ударам и героям без привычного морализаторства.
О чем будет 1-й сезон сериала «Дорогой Икс»
Сериал рассказывает историю Бэк А-джин — женщины, чья публичная биография похожа на сказку о золушке шоу-бизнеса. На деле ее путь вымощен не только трудом, но и манипуляциями, предательствами и тщательно скрытыми преступлениями.
Она носит маску, в которую влюбилась вся страна. Миллионы поклонников аплодируют идеально выверенной роли, не подозревая, какие шрамы оставило на ней прошлое. Единственный человек, знающий правду, — Юн Джун-со. И именно он может разрушить все, что она построила.
Кто снимается в 1-м сезоне сериала «Дорогой Икс»
«Дорогой Икс» держится на актерских характерах: здесь каждый герой живет под светом рампы, а любая эмоция становится частью тщательно продуманного образа. Создатели сознательно собрали артистов, которые умеют играть на грани.
Ким Ю-джон (Бэк А-джин). Одна из самых востребованных актрис Южной Кореи. Зрители помнят ее по проектам «Жареная курица», «Мой демон» и «Потому что я тебя люблю». Ким Ю-джон часто играет героинь с добрым сердцем, однако в «Дорогом Иксе» она меняет привычное амплуа. Бэк А-джин — актриса-икона, любимица публики, чей образ безупречен ровно до тех пор, пока никто не заглядывает за кулисы. Роль требует эмоционального диапазона: от хрупкости до манипулятивной холодности. Этот персонаж может стать одной из самых сильных работ актрисы в драматическом жанре.
Ким Ен Дэ (Юн Джун-со). Актер уверенно покоряет корейский экран ролями в «Идеальной семье», «Не хочу ничего терять» и «Дневной луне». Его герои обычно обаятельны и амбициозны, но здесь ему предстоит другой уровень сложности. Юн Джун-со — единственный, кто знает подлинную историю А-джин. Он ее соратник, друг, возможно, единственный человек, которому она позволяет быть ближе, чем диктует статус. Между преданностью и предательством для него всего один шаг.
Ким До-хун (Ким Джэ-о). Актер, запомнившийся по «Темной дыре» и «Перемещению». В «Дорогом Иксе» он примеряет образ защитника-тени, человека, готового ради А-джин переступить закон и здравый смысл.
Ли Ер-ым (Рена). В «Дорогом Иксе» актриса играет Рену — опасную конкурентку А-джин: она знает цену славы, понимает правила игры и не стесняется их нарушать. Соперничество между двумя актрисами разжигает напряжение, превращая любое совместное появление в интеллектуальный поединок с искрами.
Хван Ин-еп и Хон Чжон Хен появятся в ролях второго плана.
Режиссеры проекта: Ли Ын-бок («Одержимые мечтой», «Демон») и Пак Со-хен. Они уже сотрудничали вместе над сериалом «Милый дом».