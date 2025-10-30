Ким Ю-джон (Бэк А-джин). Одна из самых востребованных актрис Южной Кореи. Зрители помнят ее по проектам «Жареная курица», «Мой демон» и «Потому что я тебя люблю». Ким Ю-джон часто играет героинь с добрым сердцем, однако в «Дорогом Иксе» она меняет привычное амплуа. Бэк А-джин — актриса-икона, любимица публики, чей образ безупречен ровно до тех пор, пока никто не заглядывает за кулисы. Роль требует эмоционального диапазона: от хрупкости до манипулятивной холодности. Этот персонаж может стать одной из самых сильных работ актрисы в драматическом жанре.

Ким Ен Дэ (Юн Джун-со). Актер уверенно покоряет корейский экран ролями в «Идеальной семье», «Не хочу ничего терять» и «Дневной луне». Его герои обычно обаятельны и амбициозны, но здесь ему предстоит другой уровень сложности. Юн Джун-со — единственный, кто знает подлинную историю А-джин. Он ее соратник, друг, возможно, единственный человек, которому она позволяет быть ближе, чем диктует статус. Между преданностью и предательством для него всего один шаг.

Ким До-хун (Ким Джэ-о). Актер, запомнившийся по «Темной дыре» и «Перемещению». В «Дорогом Иксе» он примеряет образ защитника-тени, человека, готового ради А-джин переступить закон и здравый смысл.

Ли Ер-ым (Рена). В «Дорогом Иксе» актриса играет Рену — опасную конкурентку А-джин: она знает цену славы, понимает правила игры и не стесняется их нарушать. Соперничество между двумя актрисами разжигает напряжение, превращая любое совместное появление в интеллектуальный поединок с искрами.