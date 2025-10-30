Сюжет сериала разворачивается в мрачном и жестоком мире, где монстры и магия переплетаются с человеческими пороками. Геральт из Ривии, мутант и профессиональный охотник на чудовищ, известный как Ведьмак, изо всех сил старается сохранить человечность там, где правят коррумпированные короли и маги. В этом фантастическом мире процветают насилие и нетерпимость, а люди нередко оказываются страшнее настоящих чудовищ. Истории Геральта, принцессы Цири и чародейки Йеннифер начинаются в разное время, но в итоге сходятся в одной точке — герои оказываются связаны судьбой и выбором, от которого зависит будущее Континента.