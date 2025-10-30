Фэнтезийный сериал «Ведьмак» от Netflix стал одним из самых масштабных и обсуждаемых проектов последних лет. Основанный на культовом цикле книг польского писателя Анджея Сапковского, он завоевал армию поклонников по всему миру. В 2025 году зрители наконец увидели четвертый сезон, а сразу после него за ним выйдет и пятый, который станет финальным.
Сюжет сериала разворачивается в мрачном и жестоком мире, где монстры и магия переплетаются с человеческими пороками. Геральт из Ривии, мутант и профессиональный охотник на чудовищ, известный как Ведьмак, изо всех сил старается сохранить человечность там, где правят коррумпированные короли и маги. В этом фантастическом мире процветают насилие и нетерпимость, а люди нередко оказываются страшнее настоящих чудовищ. Истории Геральта, принцессы Цири и чародейки Йеннифер начинаются в разное время, но в итоге сходятся в одной точке — герои оказываются связаны судьбой и выбором, от которого зависит будущее Континента.
Первые три сезона принесли актеру Генри Кавиллу, сыгравшему Ведьмака, мировое признание. Однако в четвертом и пятом сезонах эту роль сыграл Лиам Хемсворт. Как проходила передача роли, где снимали самые зрелищные сцены и какие трудности стояли перед съемочной группой — обо всем этом расскажем далее.
Особенности съемочного процесса
Создание сериала «Ведьмак» стало настоящим испытанием для всей команды. Каждый сезон требовал все более сложных локаций, масштабных батальных сцен и зрелищных визуальных эффектов. Чтобы передать атмосферу мрачного фэнтезийного мира, режиссеры использовали комбинацию съемок в реальных местах и работы в студиях с новейшими технологиями.
Локации в разных уголках планеты
Одной из ключевых особенностей создания сериала «Ведьмак» стал выбор натурных мест и студийных площадок, позволивший воссоздать фэнтезийный мир с впечатляющим визуальным разнообразием. В первых сезонах съемочная команда работала в Восточной и Центральной Европе: значительная часть сцен была снята в Венгрии — в окрестностях Будапешта, на площадках Mafilm Studios и Origo Studios. Эти студии известны своей инфраструктурой, рассчитанной на крупнобюджетные международные проекты.
Помимо Венгрии, съемки проходили и на Канарских островах. Местная природа стала идеальным фоном для разнообразных пейзажей Континента. Именно сочетание разных климатических зон и природных ландшафтов помогло передать атмосферу сложного и многослойного мира, описанного Анджеем Сапковским.
Кардинальная смена локаций помогла визуально разграничить королевства, магические территории и дикие земли. Однако масштабность проекта имела и обратную сторону. Чтобы подготовиться к съемкам на новой площадке, транспортировать реквизит и адаптировать съемочный процесс к погодным условиям, потребовалось немало времени и сил.
Визуальные эффекты и технологии
Команды по спецэффектам приступили к работе еще на стадии препродакшена, чтобы визуально реализовать магию, монстров и среду, достойную миров автора Анджея Сапковского.
Так, за большую часть эффектов отвечала студия Platige Image. Известно, что за полгода до премьеры команда активно готовилась, и главной задачей для нее было сделать магию «естественной». Вдохновляясь стихиями — огнем, водой, молнией, атмосферными явлениями — художники добивались эффекта «реальной магии», а не фантазии, перегруженной визуальными штампами.
В студии Framestore создавались цифровые окружения, например, разрушенный город Цинтра (Cintra) или эльфийская крепость. Также специалисты этой студии отвечали за масштабные батальные сцены и магические эффекты.
Одним из примечательных примеров стала реализация порталов и магических атак: Platige использовали изображения галактик, эффект «горячего воздуха над асфальтом» — все это превратили в визуальную метафору магии мира Ведьмака. Таким образом удалось вписать фантастику в рамки узнаваемого природного процесса.
Еще одним вызовом стало создание монстров. Например, сцена из третьего сезона, где на экране появляется чудовище «Эсена» (Aeschna), была снята с использованием сценического оборудования, зеленого экрана и при участии реальных актеров в костюмах, а затем преобразована в финальную версию с VFX‑обработкой.
Важно отметить, что при всем масштабе цифровой обработки постановщики стремились сохранить ощущение «физичности»: сцены с CGI и цифровыми окружениями сочетались с реальными съемками, практическими эффектами и гримом.
Съемки трюков и боевых сцен
Большое внимание уделялось постановке боевых сцен. Например, для одной из таких сцен третьего сезона актер Генри Кавилл вместе с дублерами отрепетировал последовательную схватку свыше 90 раз. На это ушло около четырех недель. Ключевой задачей было не просто отразить классические удары и блоки, а передать ощущение движения меча, его веса, инерции и физического контакта.
Кроме того, в интервью актриса Фрейя Аллан, играющая Цири, рассказала, что лично участвовала в тренировках и боевых репетициях. Так она смогла органично передать эволюцию героини‑воительницы.
Роль Геральта
Первоначально роль Геральта исполнял актер Генри Кавилл. Он вжился в образ охотника на монстров с первой серии и оставался в этой роли на протяжении трех сезонов сериала.
В октябре 2022‑го Кавилл опубликовал заявление. Он сказал: «Мое путешествие как Геральта из Ривии было наполнено и монстрами, и приключениями, но, увы, я откладываю мой медальон и мечи».
Как таковая причина ухода не называлась. Создатели сериала отметили, что решение о смене актера было «совместным и взаимным». Среди прочих причин называли стремление Кавилла работать над другими проектами и творческие разногласия в отношении того, каким должен быть сериал и насколько верно он отражает книги автора Анджея Сапковского.
В четвертом и пятом сезонах роль Геральта перешла к актеру Лиаму Хемсворту. Актер отметил, что всегда был большим фанатом мира «Ведьмака». Команда сериала отметила, что с появлением Хемсворта планировалось внести некоторую новую динамику. Получилось ли это? Узнаем совсем скоро.
Когда проходили съемки сериала «Ведьмак»
Съемки первого сезона начались в октябре 2018 года и завершились весной 2019-го. После длительного этапа постпродакшена сериал вышел на экраны в декабре того же года, мгновенно став хитом и закрепив успех фэнтезийного жанра.
Второй сезон стартовал в феврале 2020 года, но уже через несколько недель производство было приостановлено из-за пандемии COVID-19. Команде пришлось несколько раз прерывать работу, менять график и соблюдать строгие санитарные меры. Несмотря на все сложности, съемки завершились весной 2021 года, а премьеру удалось организовать в декабре.
Третий сезон начали снимать весной 2022 года. Этот этап прошел относительно спокойно и стал последним, где Генри Кавилл исполнил роль Геральта из Ривии. В апреле 2024 года стартовало производство четвертого сезона — первого с Лиамом Хемсвортом в главной роли. Съемки завершились осенью того же года, после чего команда практически без паузы перешла к работе над пятым, финальным сезоном. Его производство началось в начале 2025 года и продлилось до осени.
Бюджет съемок сериала «Ведьмак»
Сериал «Ведьмак» стал одним из самых дорогих проектов в истории Netflix и в целом среди фэнтезийных телепостановок. Первый сезон отличался внушительными расходами: по оценкам, его бюджет составил около 90 миллионов долларов, что равнялось примерно 11 миллионам за эпизод. Для дебютного сезона не самой известной франшизы это было серьезное вложение, однако продюсеры ставили перед собой задачу — создать зрелищный, кинематографичный мир, который мог бы конкурировать с «Игрой престолов».
Со второго сезона масштаб производства заметно вырос. Команда увеличила количество съемочных локаций, использовала больше компьютерной графики и сложных спецэффектов, а также привлекла больше каскадеров и массовки. Бюджет вырос почти вдвое и составил порядка 170 миллионов долларов.
Третий сезон сохранил примерно тот же уровень затрат, но значительная часть бюджета ушла на визуальные эффекты и съемки на натуре в нескольких странах. В четвертом сезоне, где роль Геральта перешла к Лиаму Хемсворту, расходы достигли рекордных масштабов — более 220 миллионов долларов. Это сделало проект одним из самых дорогостоящих в каталоге Netflix, уступающим лишь финальному сезону сериала «Очень странные дела».
Рост затрат объясняется не только техническими и творческими амбициями создателей, но и стремлением сохранить зрелищность и качество визуального ряда. Каждый сезон требовал все более масштабных сцен сражений, сложной магии, реалистичных монстров и детализированных декораций. В итоге общая стоимость всех сезонов и связанных проектов, включая спин-оффы и анимационные истории, превысила 700 миллионов долларов.