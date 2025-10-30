Певица Селена Гомес появилась на публике в мини-платье с накидкой. Об этом сообщает Dailу Mail.
Знаменитость организовала третий ежегодный благотворительный вечер Rare Impact Fund Benefit. Для выхода на публику она предпочла сатиновое розовое мини-платье с накидкой. Позже певица сменила образ на бордовый наряд и вышла к папарацци с мужем.
27 сентября звезды связали себя узами брака в поместье Sea Crest Nursery в Калифорнии. Невесту вел к алатарю ее дедушка по материнской линии Дэвид Корнетт. По словам инсайдера из окружения звезд, мать актрисы была сильно расстроена таким решением дочери.
Ранее Селена Гомес раскрыла причину, по которой у нее было три свадебных платья.