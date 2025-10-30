Ричмонд
50-летняя Ева Лонгория вышла в свет в мини-платье с глубоким декольте

Актриса посетила гала-вечер журнала Variety

Звезда «Отчаянных домохозяек», актриса Ева Лонгория стала гостьей ежегодного гала-вечера журнала Variety Power of Women 2025. Об этом сообщает Just Jared.

Ева Лонгория
Ева ЛонгорияИсточник: Legion-Media.ru

50-летняя знаменитость позировала перед камерами в маленьком черном платье с глубоким декольте и жакете. Образ дополнили серьги с бриллиантами и ожерелье.

Гостями вечера также стали Шэрон Стоун, Сидни Суини, Кейт Хадсон, Джейн Фонда, Николь Шерзингер и не только.

В августе звезду подловили во время отдыха с семилетним сыном Сантьяго в Марбелье. Голливудская актриса была запечатлена в черном крошечном бикини и золотой цепочке с подвеской. Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» собрала волосы в хвост и отказалась от макияжа.

Ранее Ева Лонгория показала фигуру в сияющем платье с глубоким декольте.