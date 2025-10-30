Догилева с дочкой, Шепс с подругой: звезды на премьере «Вампиров средней полосы»

В Москве состоялась светская премьера финального сезона сериала «Вампиры средней полосы». Посмотреть первые эпизоды и сфотографироваться в «вампирских» образах на фоне колоритного антуража пришли исполнители главных ролей и звездные гости, среди которых были Татьяна Догилева, Евгения Дмитриева, Ольга Медынич, Дмитрий Лысенков, Андрей Соколов, Олег Шепс, Ольга Сутулова, Яна Чурикова, Тимофей Кочнев и Таисья Калинина, Юлия Хлынина и многие другие.
Сергей Маевский, генеральный директор Start Production, признался со сцены, что «Вампиры» — особенный проект.
«Это редкое ощущение, когда на площадке царит абсолютное единство и поддержка, — отметил Маевский. — Мы долго ждали начала съемок третьего сезона, и когда, наконец, они стартовали, было очень радостно видеть, что абсолютно все, кто присоединялись к команде, делали это с огромным удовольствием».
В третьем сезоне вампирского сериала графиня Ольга (Медынич) готовится родить самого странного младенца на свете, но ее возлюбленный Барановский (Дмитрий Чеботарев) слишком увлечен новым вампирским статусом. Хранители тоже не могут договориться друг с другом. А на далекой уральской ферме затевается заговор против устоявшихся правил. Но самое главное — в городе вновь начинают исчезать люди и подозрение падает на семейство деда Славы (Юрий Стоянов). В финале ожидается большая и кровавая битва между разными кланами вампиров.
Третий сезон «Вампиров средней полосы» выйдет в онлайн-кинотеатре Start 1 ноября.