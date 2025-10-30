Ричмонд
Догилева с дочкой, Шепс с подругой: звезды на премьере «Вампиров средней полосы»

Как прошла костюмированная премьера финального сезона фантастической комедии про смоленских вампиров, смотрите в фоторепортаже Кино Mail
Ольга Медынич на премьере сериала «Вампиры средней полосы»
Ольга Медынич на премьере сериала «Вампиры средней полосы»Источник: Пресс-служба

В Москве состоялась светская премьера финального сезона сериала «Вампиры средней полосы». Посмотреть первые эпизоды и сфотографироваться в «вампирских» образах на фоне колоритного антуража пришли исполнители главных ролей и звездные гости, среди которых были Татьяна Догилева, Евгения Дмитриева, Ольга Медынич, Дмитрий Лысенков, Андрей Соколов, Олег Шепс, Ольга Сутулова, Яна Чурикова, Тимофей Кочнев и Таисья Калинина, Юлия Хлынина и многие другие.

Татьяна Догилева с дочерью Екатериной Ланн на премьере сериала «Вампиры средней полосы», фото: пресс-служба
Татьяна Догилева с дочерью Екатериной Ланн на премьере сериала «Вампиры средней полосы», фото: пресс-служба

Сергей Маевский, генеральный директор Start Production, признался со сцены, что «Вампиры» — особенный проект.

«Это редкое ощущение, когда на площадке царит абсолютное единство и поддержка, — отметил Маевский. — Мы долго ждали начала съемок третьего сезона, и когда, наконец, они стартовали, было очень радостно видеть, что абсолютно все, кто присоединялись к команде, делали это с огромным удовольствием».

Юлия Хлынина на премьере сериала «Вампиры средней полосы»
Юлия Хлынина на премьере сериала «Вампиры средней полосы»
Анастасия Сиваева на премьере сериала «Вампиры средней полосы», фото: пресс-служба
Анастасия Сиваева на премьере сериала «Вампиры средней полосы», фото: пресс-служба
Олег Шепс с возлюбленной на премьере сериала «Вампиры средней полосы», фото: пресс-служба
Олег Шепс с возлюбленной на премьере сериала «Вампиры средней полосы», фото: пресс-служба
Лукерья Ильяшенко на премьере сериала «Вампиры средней полосы», фото: пресс-служба
Лукерья Ильяшенко на премьере сериала «Вампиры средней полосы», фото: пресс-служба
Егор Дружинин на премьере сериала «Вампиры средней полосы»
Егор Дружинин на премьере сериала «Вампиры средней полосы»Источник: Пресс-служба
Ольга Сутулова на премьере сериала «Вампиры средней полосы»
Ольга Сутулова на премьере сериала «Вампиры средней полосы»Источник: Пресс-служба
Таисья Калинина и Тимофей Кочнев на премьере сериала «Вампиры средней полосы», фото: пресс-служба
Таисья Калинина и Тимофей Кочнев на премьере сериала «Вампиры средней полосы», фото: пресс-служба
Евгения Дмитриева на премьере сериала «Вампиры средней полосы», фото: пресс-служба
Евгения Дмитриева на премьере сериала «Вампиры средней полосы», фото: пресс-служба

В третьем сезоне вампирского сериала графиня Ольга (Медынич) готовится родить самого странного младенца на свете, но ее возлюбленный Барановский (Дмитрий Чеботарев) слишком увлечен новым вампирским статусом. Хранители тоже не могут договориться друг с другом. А на далекой уральской ферме затевается заговор против устоявшихся правил. Но самое главное — в городе вновь начинают исчезать люди и подозрение падает на семейство деда Славы (Юрий Стоянов). В финале ожидается большая и кровавая битва между разными кланами вампиров.

Дмитрий Чеботарев на премьере сериала «Вампиры средней полосы»
Дмитрий Чеботарев на премьере сериала «Вампиры средней полосы»Источник: Пресс-служба
Сергей Горошко на премьере сериала «Вампиры средней полосы», фото: пресс-служба
Сергей Горошко на премьере сериала «Вампиры средней полосы», фото: пресс-служба
Дмитрий Лысенков на премьере сериала «Вампиры средней полосы», фото: пресс-служба
Дмитрий Лысенков на премьере сериала «Вампиры средней полосы», фото: пресс-службаИсточник: Пресс-служба
Софья Шидловская и Андрей Максимов на премьере сериала «Вампиры средней полосы», фото: пресс-служба
Софья Шидловская и Андрей Максимов на премьере сериала «Вампиры средней полосы», фото: пресс-служба

Третий сезон «Вампиров средней полосы» выйдет в онлайн-кинотеатре Start 1 ноября.