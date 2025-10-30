Догилева с дочкой, Шепс с подругой: звезды на премьере «Вампиров средней полосы»

В третьем сезоне вампирского сериала графиня Ольга (Медынич) готовится родить самого странного младенца на свете, но ее возлюбленный Барановский (Дмитрий Чеботарев) слишком увлечен новым вампирским статусом. Хранители тоже не могут договориться друг с другом. А на далекой уральской ферме затевается заговор против устоявшихся правил. Но самое главное — в городе вновь начинают исчезать люди и подозрение падает на семейство деда Славы (Юрий Стоянов). В финале ожидается большая и кровавая битва между разными кланами вампиров.