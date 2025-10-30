«Мы практически не расстаемся: семья находится со мной, где бы я ни был. Даже когда снимали “Мажора в Дубае”, то Зиппи и Микаэль летали со мной, чтобы провести свободное время вместе. Зачем тогда нужна семья, если вам удается видеться раз в месяц? Никогда не понимал и не пойму, когда артист уезжает в командировку, а семья остается дома. Наш идеальный досуг — это когда мы вместе, а остальное подождет», — заявил артист.