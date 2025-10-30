Павел Прилучный раскрыл новые подробности отношений со своей второй женой Зепюр Прилучной-Брутян. 37-летний актер рассказал, что в их семье тоже бывают ссоры.
Он пояснил, что у него и жены вспыльчивые характеры. Однако оба быстро отходят.
«Мне кажется, что мы с Зиппи сошлись как раз характерами: оба вспыльчивые, но быстро отходчивые. Безусловно, бывает такое, что мы друг на друга можем прикрикнуть, но через минуту уже целуемся. С опытом понимаю, как нужно уходить от конфликтов: нет ничего важнее семьи», — поведал звезда сериала «Жизнь по вызову» в интервью PeopleTalk.
Он добавил, что практически не расстается с семьей. Супруга вместе с сыном Микаэлем часто навещает его в командировках. Недавно она приехала в Турцию, где у Прилучного съемки в новом проекте.
«Мы практически не расстаемся: семья находится со мной, где бы я ни был. Даже когда снимали “Мажора в Дубае”, то Зиппи и Микаэль летали со мной, чтобы провести свободное время вместе. Зачем тогда нужна семья, если вам удается видеться раз в месяц? Никогда не понимал и не пойму, когда артист уезжает в командировку, а семья остается дома. Наш идеальный досуг — это когда мы вместе, а остальное подождет», — заявил артист.
Напомним, Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились в 2022 году. Спустя год у супругов родился сын Микаэль. У актера также есть 12-летний сын Тимофей и девятилетняя дочь Мия от первой жены Агаты Муцениеце.
Ранее Павел Прилучный рассказал, что его раздражает в жене.