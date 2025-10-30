«Хожу в церковь и молюсь»: Татьяна Догилева рассказала об отношении к Хэллоуину

Народная артистка России Татьяна Догилева рассказала, что хорошо знакома с историей Хэллоуина, но не отмечает его, как и другие зарубежные праздники. В беседе с «Пятым каналом» она подчеркнула, что, как православный человек, не приветствует такие торжества.
Актриса отметила, что училась в историко-литературном классе, поэтому знает обо всех мистических поверьях, связанных с Велесовой ночью и Хэллоуином. При этом она подчеркнула, что сама такие мистические события не отмечает и не приветствует.
«Я человек православный, хожу в церковь и молюсь, и все эти [зарубежные] праздники не приветствую», — подчеркнула знаменитость.
Ранее Татьяна Догилева объяснила, почему не готова к экстремальным перевоплощениям.