«Хожу в церковь и молюсь»: Татьяна Догилева рассказала об отношении к Хэллоуину

Актриса Догилева заявила, что, как православный человек, не приветствует этот праздник
Татьяна Догилева
Татьяна ДогилеваИсточник: Legion-Media.ru

Народная артистка России Татьяна Догилева рассказала, что хорошо знакома с историей Хэллоуина, но не отмечает его, как и другие зарубежные праздники. В беседе с «Пятым каналом» она подчеркнула, что, как православный человек, не приветствует такие торжества.

Актриса отметила, что училась в историко-литературном классе, поэтому знает обо всех мистических поверьях, связанных с Велесовой ночью и Хэллоуином. При этом она подчеркнула, что сама такие мистические события не отмечает и не приветствует.

«Я человек православный, хожу в церковь и молюсь, и все эти [зарубежные] праздники не приветствую», — подчеркнула знаменитость.

Ранее Татьяна Догилева объяснила, почему не готова к экстремальным перевоплощениям.