Эмма Хеминг назвала первый признак болезни, который заметила у своего мужа Брюса Уиллиса. Модель вспомнила, что в 2022 году обратила внимание на то, что актер снова стал заикаться. Эта проблема была у Уиллиса еще в детстве, но позже он смог с ней справиться.
«У него снова началось заикание. Брюс в детстве страдал сильным заиканием, но он удачно преодолел его во взрослом возрасте. Вскоре я заметила, что оно возвращается. Никогда бы не подумала, что это может стать симптомом деменции», — рассказала Хеминг в интервью NewsNation.
В тот же период в отношениях пары начался кризис. Они все чаще стали ссориться и конфликтовать. Тогда модель даже стала задумываться о разводе. Только позже она поняла, что перемены в поведении актера были связаны с болезнью и сбое в работе мозга.
«Это был не он. Эти странности и невнятные моменты — все было связано с тем, что его мозг разрушался, и часть человека, которого я любила, уходила», — отметила супруга звезды.
У Брюса Уиллиса в 2022 году диагностировали лобно-височную деменцию. В том же году он сообщил, что завершает свою карьеру. Болезнь актера прогрессирует. Летом 2025-го стало известно, что супруга переселила его в отдельный дом, где за ним будет присматривать сиделка.
«Несмотря на грусть и дискомфорт, это был правильный шаг — для него, для наших девочек, для меня. В конце концов я могла бы снова стать его женой. И это такой подарок», — объяснила свое решение Хеминг.
Напомним, Брюс Уиллис женился на Эмме Хеминг в 2009 году. У пары две дочери — 13-летняя Мейбл и 11-летняя Эвелин. Также у актера есть три дочери — 37-летняя Румер, 34-летняя Скаут и 31-летняя Таллула — от первой жены Деми Мур.
