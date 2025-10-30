Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса назвала первый признак болезни актера

Эмма Хеминг рассказала, какие изменения стали происходить с актером незадолго до выявления болезни
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг
Брюс Уиллис и Эмма ХемингИсточник: Legion-Media.ru

Эмма Хеминг назвала первый признак болезни, который заметила у своего мужа Брюса Уиллиса. Модель вспомнила, что в 2022 году обратила внимание на то, что актер снова стал заикаться. Эта проблема была у Уиллиса еще в детстве, но позже он смог с ней справиться.

«У него снова началось заикание. Брюс в детстве страдал сильным заиканием, но он удачно преодолел его во взрослом возрасте. Вскоре я заметила, что оно возвращается. Никогда бы не подумала, что это может стать симптомом деменции», — рассказала Хеминг в интервью NewsNation.

В тот же период в отношениях пары начался кризис. Они все чаще стали ссориться и конфликтовать. Тогда модель даже стала задумываться о разводе. Только позже она поняла, что перемены в поведении актера были связаны с болезнью и сбое в работе мозга.

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг
Брюс Уиллис и Эмма ХемингИсточник: Соцсети

«Это был не он. Эти странности и невнятные моменты — все было связано с тем, что его мозг разрушался, и часть человека, которого я любила, уходила», — отметила супруга звезды.

У Брюса Уиллиса в 2022 году диагностировали лобно-височную деменцию. В том же году он сообщил, что завершает свою карьеру. Болезнь актера прогрессирует. Летом 2025-го стало известно, что супруга переселила его в отдельный дом, где за ним будет присматривать сиделка.

«Несмотря на грусть и дискомфорт, это был правильный шаг — для него, для наших девочек, для меня. В конце концов я могла бы снова стать его женой. И это такой подарок», — объяснила свое решение Хеминг.

Деми Мур, Эмма Хеминг-Уиллис, Брюс Уилис с дочерями
Деми Мур, Эмма Хеминг-Уиллис, Брюс Уилис с дочерямиИсточник: соцсети

Напомним, Брюс Уиллис женился на Эмме Хеминг в 2009 году. У пары две дочери — 13-летняя Мейбл и 11-летняя Эвелин. Также у актера есть три дочери — 37-летняя Румер, 34-летняя Скаут и 31-летняя Таллула — от первой жены Деми Мур.

Ранее Таллула Уиллис показала редкие кадры с 11-летней сестрой Эвелин. 