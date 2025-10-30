Аглае Тарасовой продлили запрет действий по делу о контрабанде наркотиков

В конце августа сотрудники транспортной полиции совместно с таможенниками выявили у Тарасовой в вейпе 0,38 грамма гашишного масла в ходе таможенного контроля при прохождении зеленого коридора международного зала прилета. В отношении Тарасовой было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ). 5 сентября суд назначил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий до 3 ноября.