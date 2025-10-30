Ричмонд
Аглае Тарасовой продлили запрет действий по делу о контрабанде наркотиков

Суд продлил меру пресечения на срок до 24 января
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Домодедовский суд Московской области продлил запрет определенных действий артистке Аглае Тарасовой до 24 января. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Суд продлил Тарасовой меру пресечения в виде запрета определенных действий на срок до 24 января», — сказали агентству.

В конце августа сотрудники транспортной полиции совместно с таможенниками выявили у Тарасовой в вейпе 0,38 грамма гашишного масла в ходе таможенного контроля при прохождении зеленого коридора международного зала прилета. В отношении Тарасовой было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ). 5 сентября суд назначил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий до 3 ноября.

Актрисе нельзя покидать свое жилище с 00:00 до 06:00 мск, общаться со свидетелями, пользоваться телефоном и иными средствами связи за исключением вызова экстренных служб и общения с контролирующими органами и следователем.

Аглая Тарасова — дочь актрисы Ксении Раппопорт. Тарасова известна по ролям в сериалах «Интерны», «Беспринципные», фильмах «Лед», «Лед 2», «Лед 3» и «Холоп 2».