Суд проведет предварительное заседание по делу актрисы Тарасовой

Суд 30 октября проведет предварительное заседание по делу актрисы Тарасовой
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Домодедовский суд Московской области в четверг проведет предварительное заседание по уголовному делу актрисы Аглаи Тарасовой о контрабанде вейпа с маслом каннабиса, сообщили РИА Новости в суде.

«Предварительное судебное заседание назначено на 30 октября в 12.00 (мск — ред.)», — сообщили в суде.

Как ожидается, оно пройдет в закрытом режиме.

В сентябре Домодедовский суд Подмосковья избрал актрисе Аглае Тарасовой запрет определенных действий.

Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту «Домодедово» с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса.