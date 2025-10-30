Суд проведет предварительное заседание по делу актрисы Тарасовой

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Домодедовский суд Московской области в четверг проведет предварительное заседание по уголовному делу актрисы Аглаи Тарасовой о контрабанде вейпа с маслом каннабиса, сообщили РИА Новости в суде.
«Предварительное судебное заседание назначено на 30 октября в 12.00 (мск — ред.)», — сообщили в суде.
Как ожидается, оно пройдет в закрытом режиме.
В сентябре Домодедовский суд Подмосковья избрал актрисе Аглае Тарасовой запрет определенных действий.
Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту «Домодедово» с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса.