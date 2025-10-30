Звезда «Основного инстинкта» поддержала свою коллегу после скандала с рекламой джинсов. Рекламные ролики с участием Сидни Суини были построены вокруг игры слов «отличные джинсы» (great jeans) и «отличные гены» (great genes). Слоган звучал так: «У Сидни Суини отличные джинсы». Пользователи соцсетей прочитали в этом каламбуре намек на белое превосходство и активно дискутировали на тему стандартов красоты.