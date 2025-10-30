Ричмонд
Шэрон Стоун публично защитила Сидни Суини после скандала

Шэрон Стоун высказалась в поддержку Сидни Суини, на которую обрушилась волна хейта из-за рекламы джинсов
Шэрон Стоун и Сидни Суини
Шэрон Стоун и Сидни СуиниИсточник: Legion-Media.ru

Шэрон Стоун посетила мероприятие издание Variety «Сила женщин», где вручила награду Сидни Суини. Вместе актрисы снимались в третьем сезоне сериала «Эйфория».

Звезда «Основного инстинкта» поддержала свою коллегу после скандала с рекламой джинсов. Рекламные ролики с участием Сидни Суини были построены вокруг игры слов «отличные джинсы» (great jeans) и «отличные гены» (great genes). Слоган звучал так: «У Сидни Суини отличные джинсы». Пользователи соцсетей прочитали в этом каламбуре намек на белое превосходство и активно дискутировали на тему стандартов красоты.

67-летняя Шэрон Стоун выступила в защиту молодой актрисы. По мнению актрисы нет ничего плохого в том, чтобы использовать всю свою сексуальность — прямо здесь и сейчас.

«Нормально пользоваться тем, что дала тебе мама», — добавила Шэрон Стоун.

Актриса заметила, что пообщалась на эту тему с Сидни на съемках третьего сезона «Эйфории». Суини, по словам Стоун, сказала: «Я заработала миллиарды долларов для этой компании. И знаете что? Я найду другую работу».

Ранее Сидни Суини рассказала, как ей посоветовали в 16 лет улучшить внешность с помощью ботокса.