Катерина Шпица почтила память Романа Попова, которого не стало 28 октября. Актриса была лично знакома с юмористом — они вместе снимались в новогодней комедии «Папу маме заверни».
По сюжету, герой Попова был соседом героини Шпицы. Он долго не решался признаться девушке в любви. Но в итоге героиня выбрала другого мужчину, в которого давно была влюблена.
Шпица в личном блоге опубликовала кадры, которые сделала по окончании киносъемок. Тогда команда отмечала завершение работы над фильмом в караоке. Актриса запечатлела, как Попов поет. Она призналась, что была поражена тому, сколько у Романа талантов.
«15 декабря 2023 года на шапке фильма “Папу маме заверни” у нас было грандиозное караоке! Я слушала и поражалась тому, сколько же у Романа талантов. Сняла только эту песню, хотя пел он много разного. Пути Господни неисповедимы. Я рада, что у меня есть это видео. Я его сняла просто для себя, чтобы была память о таком моменте, разве могла я тогда подумать, что оно войдет в некролог… Сил всем любимым и близким. Рома, тебя тут будет очень не хватать!» — написала Шпица.
Напомним, Роман Попов в 2018 году узнал о том, что у него рак мозга. Благодаря лечению болезнь отступила. Однако недавно случился рецидив. Актер ушел из жизни 28 октября 2025 года. Ему было всего 40 лет.
