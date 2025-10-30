«15 декабря 2023 года на шапке фильма “Папу маме заверни” у нас было грандиозное караоке! Я слушала и поражалась тому, сколько же у Романа талантов. Сняла только эту песню, хотя пел он много разного. Пути Господни неисповедимы. Я рада, что у меня есть это видео. Я его сняла просто для себя, чтобы была память о таком моменте, разве могла я тогда подумать, что оно войдет в некролог… Сил всем любимым и близким. Рома, тебя тут будет очень не хватать!» — написала Шпица.