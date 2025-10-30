Ричмонд
Катерина Шпица раскрыла еще один талант умершего от онкологии Романа Попова

Актриса вспомнила, как они отмечали окончание съемок фильма «Папу маме заверни»
Катерина Шпица
Катерина Шпица

Катерина Шпица почтила память Романа Попова, которого не стало 28 октября. Актриса была лично знакома с юмористом — они вместе снимались в новогодней комедии «Папу маме заверни».

По сюжету, герой Попова был соседом героини Шпицы. Он долго не решался признаться девушке в любви. Но в итоге героиня выбрала другого мужчину, в которого давно была влюблена.

Роман Попов в фильме «Папу маме заверни»
Роман Попов в фильме «Папу маме заверни»

Шпица в личном блоге опубликовала кадры, которые сделала по окончании киносъемок. Тогда команда отмечала завершение работы над фильмом в караоке. Актриса запечатлела, как Попов поет. Она призналась, что была поражена тому, сколько у Романа талантов.

Кадр из фильма «Папу маме заверни»
Кадр из фильма «Папу маме заверни»

«15 декабря 2023 года на шапке фильма “Папу маме заверни” у нас было грандиозное караоке! Я слушала и поражалась тому, сколько же у Романа талантов. Сняла только эту песню, хотя пел он много разного. Пути Господни неисповедимы. Я рада, что у меня есть это видео. Я его сняла просто для себя, чтобы была память о таком моменте, разве могла я тогда подумать, что оно войдет в некролог… Сил всем любимым и близким. Рома, тебя тут будет очень не хватать!» — написала Шпица.

Катерина Шпица показала Романа Попова в караоке
Катерина Шпица показала Романа Попова в караоке, фото: соцсети

Напомним, Роман Попов в 2018 году узнал о том, что у него рак мозга. Благодаря лечению болезнь отступила. Однако недавно случился рецидив. Актер ушел из жизни 28 октября 2025 года. Ему было всего 40 лет.

Ранее Кристина Асмус трогательно высказалась об умершем от рака Романе Попове. 