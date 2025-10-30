Муж 40-летней звезды «Милых обманщиц» опубликовал ее обнаженное фото

Муж американской актрисы Тройэн Беллисарио, канадский актер Патрик Джей Адамс опубликовал ее откровенное фото. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
40-летняя звезда «Милых обманщиц» предстала на размещенном кадре обнаженной. Она лежала у бассейна, отказавшись полностью от одежды и нижнего белья.
«Я не знаю, как ты все это делаешь, и как мне так повезло, что я с тобой это сделал. (…). С днем рождения, Тройэн. Ты подарок», — обратился Адамс к своей возлюбленной в описании под постом, который набрал 182 тысячи лайков..