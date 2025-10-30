Ричмонд
«Муж ее очень любит»: Том Хэнкс показал жену в купальнике в честь ее 69-летия

Актер трогательно поздравил супругу Риту Уилсон с днем рождения
Том Хэнкс и Рита Уилсон
Том Хэнкс в личном блоге разместил фото своей жены Риты Уилсон. Актриса была запечатлена в черном купальнике на тонких бретелях с глубоким декольте. Она собрала волосы в пучок, слегка подвела глаза и дополнила свой пляжный образ браслетами в стиле бохо.

Актриса радостно улыбалась на фото. Хэнкс обратился к супруге по случаю ее дня рождения — 26 октября Уилсон исполнилось 69 лет.

Рита Уилсон, фото: соцсети
«Эта красивая женщина сегодня отмечает свой день рождения. Муж ее очень любит. С днем рождения, Рита Уилсон», — написал звезда «Форреста Гампа».

Том Хэнкс и Рита Уилсон вместе уже почти 40 лет. Они познакомились в 1981 году на съемках сериала «Закадычные друзья». Однако тогда актеры просто дружили. К тому же Хэнкс был женат на Саманте Льюис.

Спустя шесть лет актер развелся и начал встречаться с Уилсон. В 1988 году звезды сыграли свадьбу. Через два года у пары родился сын Честер, а в 1995-м — сын Труман. От первого брака у Хэнкса также есть сын Колин и дочь Элизабет.

«Мы с Томом Хэнксом женаты уже более 30 лет — мы уже не те, кем были, когда впервые встретились несколько десятилетий назад. Нужно позволять друг другу развиваться и расти; нужно общаться и проявлять любопытство. Сохраняйте интерес к своему партнеру и обязательно слушайте его», — говорила Уилсон изданию The Guardian в 2022 году.

Ранее Том Хэнкс в маске проехался на метро в Нью-Йорке. 