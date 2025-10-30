Слуцкий назвал абсурдом идею ограничить показ «Маши и Медведя»

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Предложение ограничить показ мультфильма «Маша и Медведь» является полным абсурдом. Подобные инициативы подрывают доверие граждан к здравомыслию депутатов и общественных деятелей, заявил в беседе с ТАСС лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Ранее российский писатель Олег Рой в беседе с ТАСС заявил, что мультфильм «Маша и медведь» не рассчитан на детскую аудиторию. По его мнению, для проекта было бы справедливо установить возрастное ограничение 12+.
«Вот из-за таких идей люди теряют веру в здравомыслие депутатов и общественных деятелей. Предложение ограничить показ мультфильма “Маша и медведь” — это полный абсурд. Не надо искать врага там, где его нет. Такими темпами можно и “Простоквашино” запретить: там ребенок из дома ушел, родители оставили дядю Федора одного в деревне», — сказал Слуцкий.
По его словам, традиционным семейным ценностям противоречит не «Маша и Медведь», а «ставка по ипотеке и немыслимая стоимость жилья».
«Вот о чем надо думать и чиновникам, и депутатам, и общественным деятелям. А мультфильмы, на которых выросли целые поколения, надо оставить в покое», — добавил депутат.
Ранее политолог и общественный деятель Вадим Попов призвал перестать транслировать мультфильм «Маша и Медведь» на телевидении и убрать его со стриминговых платформ. По словам общественника, «такой продукт нельзя показывать детям», потому что «в нем содержится россыпь вредных смыслов, противоречащих традиционным российским ценностям».