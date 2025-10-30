Слуцкий назвал абсурдом идею ограничить показ «Маши и Медведя»

«Вот из-за таких идей люди теряют веру в здравомыслие депутатов и общественных деятелей. Предложение ограничить показ мультфильма “Маша и медведь” — это полный абсурд. Не надо искать врага там, где его нет. Такими темпами можно и “Простоквашино” запретить: там ребенок из дома ушел, родители оставили дядю Федора одного в деревне», — сказал Слуцкий.