Энн Хэтэуэй впервые за долгое время вышла в свет с мужем

Адам Шульман выглядел не менее стильно в черном костюме с рубашкой-стойкой. Его лаконичный, но элегантный наряд прекрасно дополнял образ Энн. Их появление на красной дорожке стало настоящим событием. Последний раз супруги выходили вместе на светское мероприятие во время показа Valentino на Неделе моды в Париже в 2023 году.