Энн Хэтэуэй впервые за долгое время вышла в свет с мужем

Актриса в компании супруга появилась на вручении премии
Энн Хэтэуэй и Адам Шульман
Энн Хэтэуэй и Адам ШульманИсточник: Legion-Media

Энн Хэтэуэй и ее муж Адам Шульман вышли в свет. Супруги появились на гала-концерте WWD Honors 2025 в Нью-Йорке. Актриса была приглашена в качестве специального гостя.

Знаменитость, известная своим утонченным вкусом и безупречным стилем, выбрала для этого важного события эффектное алое платье от Valentino. Наряд был украшен изящными лентами и оборками. Свой образ она завершила красными туфлями на высоком каблуке, которые гармонично сочетались с платьем.

Адам Шульман выглядел не менее стильно в черном костюме с рубашкой-стойкой. Его лаконичный, но элегантный наряд прекрасно дополнял образ Энн. Их появление на красной дорожке стало настоящим событием. Последний раз супруги выходили вместе на светское мероприятие во время показа Valentino на Неделе моды в Париже в 2023 году.

Ранее Энн Хэтэуэй успокоила шумных фотографов на съемках «Дьявола носит Prada 2».