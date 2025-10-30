Звезда «Папиных дочек» Сиваева объяснила, почему надолго исчезла с экранов

Анастасия Сиваева стала известной на всю страну благодаря роли Даши в сериале «Папины дочки». Спустя годы проект получил продолжение уже с новым поколением героинь. По сюжету героиня Сиваевой покинула семью, оставив мужа с четырьмя дочерями, как когда-то ее мать. Постепенно актриса вернулась к роли, а мотивы ее героини раскрыли в полнометражной картине «Папины дочки. Мама вернулась».
На премьере «Вампиров средней полосы» Сиваева поделилась с KP.RU, что возвращение в кино было для нее эмоциональным, но плавным. Она отметила, что чувствовала ответственность и радость, поскольку коллектив остался таким же дружным, и призналась, что счастлива снова быть частью большого проекта.
Актриса рассказала, что встреча с прежними партнерами по съемкам прошла так, будто они не расставались: связь, возникшая между ними во время работы, никуда не исчезла, и они вновь нашли общий ритм без необходимости заново привыкать друг к другу.
Сиваева также объяснила, что несколько лет сознательно держалась подальше от индустрии, выбрав спокойную и уединенную жизнь, которая была ей необходима.
Сейчас она возвращается постепенно и внимательно прислушивается к своим ощущениям, не торопясь строить масштабные планы и «врываться» на экраны. По ее словам, жизнь меняется, и она рада быть частью этих перемен, позволяя всему происходить естественно.
Ранее Анастасия Сиваева восхитила поклонников новым образом.