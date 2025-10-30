Умерла дочь Марлен Дитрих Мария Рива

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Американская актриса Мария Рива, дочь Марлен Дитрих, умерла в возрасте 100 лет. Об этом сообщила газета The Washington Post.
По ее данным, Рива умерла 29 октября в доме своего сына Питера Ривы в населенном пункте Гила, штат Нью-Мексико.
Мария Элизабет Рива (в девичестве Зибер) родилась в 1924 году в Берлине до того, как Дитрих и ее муж Рудольф Зибер покинули Германию ради карьеры в Голливуде. В отличие от своей матери Рива предпочитала семейную жизнь, поэтому ее актерская карьера, которая включала театральные представления и роли в телесериалах, оказалась недолгой и фактически завершилась к началу 1960-х годов. При этом Рива успела получить две номинации на премию Emmy.
После завершения карьеры Рива начала восстанавливать отношения с Дитрих и ухаживала за матерью в последние годы ее жизни. В 1993 году, через год после смерти Дитрих, Рива опубликовала книгу «Марлен Дитрих», которая стала бестселлером. Как пишет газета, в мемуарах Рива показала оборотную сторону жизни голливудской актрисы. В частности, в книге она обвинила свою мать в причастности к надругательствам над ней, что привело к раннему алкоголизму Ривы и неудачному первому браку.
В 1947 году она заключила брак со своим вторым мужем Уильямом Ривой. Они прожили вместе вплоть до его смерти в 1999 году. В двух браках Рива родила пятерых сыновей.