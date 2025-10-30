Умерла дочь Марлен Дитрих Мария Рива

После завершения карьеры Рива начала восстанавливать отношения с Дитрих и ухаживала за матерью в последние годы ее жизни. В 1993 году, через год после смерти Дитрих, Рива опубликовала книгу «Марлен Дитрих», которая стала бестселлером. Как пишет газета, в мемуарах Рива показала оборотную сторону жизни голливудской актрисы. В частности, в книге она обвинила свою мать в причастности к надругательствам над ней, что привело к раннему алкоголизму Ривы и неудачному первому браку.