Энтони Перкинс, красавец, известный по романтическим ролям, стал главным кастинговым открытием. Хичкок намеренно пошел против книги, где Норман Бейтс описывался как непривлекательный мужчина средних лет. Молодой и симпатичный Перкинс вызывал у зрителя симпатию и сочувствие, делая финальное раскрытие его личности еще более шокирующим. Актер привнес в образ важные психологические детали: привычку грызть леденцы, нервный смешок, детскую неуверенность в жестах. Эта роль стала для Перкинса и триумфом, и проклятием — на всю оставшуюся карьеру он оказался заложником образа Нормана Бейтса.

Джанет Ли, уже известная актриса, согласилась на небольшую по хронометражу, но ключевую роль. Ее имя на афишах было главной приманкой для зрителей — никто не ожидал, что звезду убьют в середине фильма.

Вера Майлз сыграла роль сестры погибшей Мэрион. Хичкок особенно ценил актрису — ранее она не смогла сняться в «Головокружении» из-за беременности, и ее участие в «Психо» стало для режиссера важным жестом. Майлз привнесла в роль Лайлы Крейн необходимое сочетание уязвимости и решимости, став эмоциональным якорем второй половины фильма.

Джон Гэвин в роли Сэма Луммиса представлял классический типаж героя-любовника, но Хичкок намеренно лишил его персонажа привычного голливудского лоска. Сэм — разведенный мужчина, не желающий вступать в брак, живущий в провинциальном городке — его образ контрастировал с гламурными ролями Гэвина в других фильмах.

Особое место в актерском ансамбле занял Мартин Болсам в роли частного детектива Арбогаста. Его персонаж, опытный и циничный профессионал, становится важным связующим звеном между двумя мирами фильма — историей пропавшей Мэрион и тайной мотеля Бейтсов. Сцена его убийства на лестнице, снятая с верхней точки, стала одним из самых запоминающихся моментов картины.