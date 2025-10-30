Марисса приезжает за своим сыном Майло, который должен был играть с новым одноклассником, но встречает не ребенка, а женщину, которая даже не понимает, о чем она говорит и о Майло слышит впервые. Марисса объединяется с тремя женщинами, каждая из которых каким-то образом связана с историей исчезновения мальчика. Кто из них друг, а кто враг? И что же на самом деле случилось с Майло? Проект работает с темой родительского страха, общественного осуждения, и потери доверия к тем, кому ты всегда верил.