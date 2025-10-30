В сериале «Во всем виновата она» зрители столкнутся с историей, способной подорвать чувство безопасности в собственных стенах. Захватывающий сюжет, звездный каст и качественная литературная основа формируют ту смесь, которая обычно вызывает дрожь задолго до финальных титров. В статье рассказываем, когда проект выходит, актерах, которые в нем снимались и другие подробности.
Известно ли, когда выйдет 1-й сезон сериала «Во всем виновата она»
Платформа Peacock объявила, что премьера сериала состоится 6 ноября 2025 года. Выйдут сразу все восемь эпизодов.
О чем будет 1-й сезон сериала «Во всем виновата она»
Марисса приезжает за своим сыном Майло, который должен был играть с новым одноклассником, но встречает не ребенка, а женщину, которая даже не понимает, о чем она говорит и о Майло слышит впервые. Марисса объединяется с тремя женщинами, каждая из которых каким-то образом связана с историей исчезновения мальчика. Кто из них друг, а кто враг? И что же на самом деле случилось с Майло? Проект работает с темой родительского страха, общественного осуждения, и потери доверия к тем, кому ты всегда верил.
Кто снимается в 1-м сезоне сериала «Во всем виновата она»
Сериал «Во всем виновата она» собрал такую команду, что рука сама тянется к попкорну. Здесь нет случайных лиц: каждый участник кастинга способен держать в напряжении одним взглядом. Создатели явно делали ставку на артистов, которые умеют играть эмоции не на повышенных тонах, а через внутренний надлом.
Сара Снук — главная героиня Марисса. Звезда сериала «Наследники», обладательница «Эмми» и «Золотого глобуса».
Дакота Фаннинг — играет Дженни, подругу Мариссы. Запомнилась ролями в сериале «Рипли» и франшизе «Сумерки».
София Лиллис — еще одна ключевая фигура. Та самая Беверли Марш из фильма «Оно».
Джейк Лэси — часть актерского состава. Известен по сериалу «Белый лотос».
Также в проекте задействованы: Майкл Пенья, Эбби Эллиотт, Джей Эллис и другие актеры.
Режиссерами фильма стали две женщины — Кейт Дэннис («Рассказ служанки», «Новый Амстердам») и Минки Спиро («Лучше звоните Солу», «Задача трех тел»).
Интересные факты о 1-м сезоне сериала «Во всем виновата она»
Пора раскрыть несколько фактов, делающих этот сериал событием для тех, кто привык следить за качественным жанровым кино.
Сара Снук не только играет главную роль, но и выступает одним из исполнительных продюсеров. После триумфа в «Наследниках» актриса явно делает ставку на сложные психологические истории, где от одного ее взгляда может зависеть весь смысл сцены.
В основе — международный бестселлер. Одноименная книга Андреа Мары, вышедшая в 2021 году, привлекла внимание читателей по всему миру тем, что работает с самым уязвимым страхом родителей. Экранизация стремится сохранить этот нерв.
Сценарий создала Меган Галлахер. Автор ранее работала над конфликтными и рельефными драмами, включая «Пограничную землю» и «Волк».
Голливуд и Австралия объединили силы. Производство ведут США и Австралия, что расширяет актерский и технический пул специалистов.
Peacock рассчитывает на громкий релиз. Премьера назначена одномоментно на все восемь серий — стратегия, характерная для шоу, которые хотят обсуждать сразу, массово и с жаром.