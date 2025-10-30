Кристину Асмус потрясла новость о смерти Романа Попова. Актриса вспомнила, что в последний раз видела коллегу в 2024 году на пробах. Она отметила, что тогда Попов был очень веселым и радостным. Несмотря на то, что актер волновался, он пытался шутить и веселить всех.
«В последний раз мы виделись год назад. На пробах в сериал и провели вместе на "Амедиа" что-то полдня. Он волновался, ставил музыку, показывал видосики, танцевал и неизменно филигранно шутил», — рассказала Асмус.
Она вспомнила, что незадолго до этого снималась вместе с Поповым в фильме «Письмо Деду Морозу». По словам актрисы, коллега «сводил с ума цеха своими историями и харизмой», а в ранние съемки в феврале на улице «утеплял группу байками».
Асмус добавила, что Попов был талантливым человеком и редким артистом, который при этом не имел профессионального образования.
«Он был очень жизнерадостным и добрым человеком. И человеком с необычайной силой воли. И супер артистом. Редким артистом, сумевшим капитально порвать это клише непрофессионала в кино и холодную конкурентную среду. Потому что большой талант! И человек астрономический! Ромка, лети! Нам так будет тебя не хватать!» — заключила актриса.
Напомним, в 2018 году у Романа Попова диагностировали рак головного мозга. Актер смог победить болезнь благодаря лечению. К сожалению, летом 2025-го случился рецидив. Артист ушел из жизни 28 октября. Ему было 40 лет.
Прощание с Романом Поповым состоится 1 ноября в Центральной клинической больнице в Москве.