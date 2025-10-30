Кристину Асмус потрясла новость о смерти Романа Попова. Актриса вспомнила, что в последний раз видела коллегу в 2024 году на пробах. Она отметила, что тогда Попов был очень веселым и радостным. Несмотря на то, что актер волновался, он пытался шутить и веселить всех.