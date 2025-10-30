Ричмонд
Сидни Суини вышла в свет в «голом» платье без бюстгальтера

Актриса показала фигуру в полупрозрачном платье

Скандальная звезда «Эйфории» и актриса Сидни Суини снялась в «голом» платье без бюстгальтера. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Сидни Суини
Сидни СуиниИсточник: Legion-Media.ru

28-летняя знаменитость посетила церемонию вручения премии Variety Power Of Women, которая прошла в Лос-Анджелесе. Актриса вышла на красную дорожку в серебристом полупрозрачном платье Christian Cowan, под который не стала надевать бюстгальтер. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками и нюдовой помадой.

Ранее Сидни Суини рассказала, что ей посоветовали в 16 лет улучшить внешность с помощью ботокса.