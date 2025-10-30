В официальном аккаунте Хоббитона, новозеландской туристической деревни, выглядящей как настоящий Шир, опубликовано видео с этим трогательным моментом. В то время, когда жених и невеста стоят у алтаря, к ним выбегает исполнитель роли Фродо Бэггинса. Как только он появляется из толпы друзей и родственников, вокруг раздаются аплодисменты, смех и удивленные восклицания.