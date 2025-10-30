Элайджа Вуд посетил съемочную площадку франшизы «Властелин колец» в Новой Зеландии. 44-летний актер приехал в Хоббитон, чтобы сделать сюрприз паре, у которой в этот момент была свадьба.
В официальном аккаунте Хоббитона, новозеландской туристической деревни, выглядящей как настоящий Шир, опубликовано видео с этим трогательным моментом. В то время, когда жених и невеста стоят у алтаря, к ним выбегает исполнитель роли Фродо Бэггинса. Как только он появляется из толпы друзей и родственников, вокруг раздаются аплодисменты, смех и удивленные восклицания.
Элайджа Вуд, одетый в куртку, джинсы и кроссовки и сам был удивлен: «Это потрясающе, и все одеты как хоббиты!».
Сфотографировавшись с молодоженами, актер покинул торжество.
Для съемок фильма «Властелин колец: Братство кольца», первой части масштабной экранизации произведения Дж. Р. Р. Толкина, режиссер Питер Джексон инициировал создание Хоббитона под новозеландским городом Матамата. Огромное пространство было превращено в уютный Шир, с очаровательными домиками, живыми изгородями и холмами. С момента съемок первой части «Властелина колец» прошло 26 лет.