В статье рассказываем о грядущем фантастическом блокбастере «Разрушитель миров» — проекте, который уже сейчас вызывает оживленные дискуссии среди поклонников жанра. Мы собрали всю доступную информацию о том, когда он выйдет, кто составил каст, где проходили съемки и какую историю расскажет зрителям картина Брэда Андерсона.
Известно ли, когда выйдет фильм «Разрушитель миров»
Кинопрокатчики уже анонсировали премьеру фильма. Российские зрители увидят картину 6 ноября 2025 года.
Где проходили съемки фильма «Разрушитель миров»
Съемки проходили в Северной Ирландии, чьи разнообразные ландшафты идеально соответствуют мрачной атмосфере фильма. Режиссер Брэд Андерсон, известный умением создавать напряженные психологические триллеры («Кликбейт», «Обитель проклятых», «Тревожный вызов»), выбрал эту локацию не случайно — суровые пейзажи и атмосферные места позволяют передать ощущение изоляции и постоянной угрозы.
Кто снимается в фильме «Разрушитель миров»
Актерский состав фильма объединил как признанных звезд голливудского экрана, так и перспективных молодых исполнителей.
Люк Эванс — британский актер, известный по ролям в «Великом ограблении поезда», «Вороне» и «Никто не выжил», играет отца, защищающего дочь в мире, охваченном хаосом.
Милла Йовович — звезда франшизы «Обитель зла», воплотит на экране образ выживающей в постапокалиптическом аду.
Билли Булле — молодая британская актриса, прославившаяся ролью в сериале «Маленький огонек», играет дочь главных героев.
Мила Харрис («Выхода нет», «Друг семьи») также исполняет одну из ключевых ролей детей в фильме.
О чем будет фильм «Разрушитель миров»
Сюжет фильма разворачивается в мире, где пять лет назад произошла катастрофа космического масштаба — разрыв ткани реальности позволил существам из другого измерения проникнуть в наш мир. Эти создания методично уничтожают все живое, поставив человечество на грань вымирания. В центре истории — отец, который прячет свою дочь на изолированном острове, пытаясь не только защитить ее, но и обучить навыкам выживания в новом опасном мире.
Особенностью нарратива становится психологическая глубина — это не просто история противостояния монстрам, но и трогательная драма о родительской любви и ответственности. По мере развития сюжета становится ясно, что никакое укрытие не может быть вечным, и главным героям приходится покинуть свой остров-крепость, чтобы присоединиться к остаткам человечества в их отчаянной войне за выживание. Российский слоган фильма «За пределами страха лежит будущее» точно отражает главную тему картины — преодоление страха ради спасения того, что действительно важно.