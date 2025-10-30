Сюжет фильма разворачивается в мире, где пять лет назад произошла катастрофа космического масштаба — разрыв ткани реальности позволил существам из другого измерения проникнуть в наш мир. Эти создания методично уничтожают все живое, поставив человечество на грань вымирания. В центре истории — отец, который прячет свою дочь на изолированном острове, пытаясь не только защитить ее, но и обучить навыкам выживания в новом опасном мире.