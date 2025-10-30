Ричмонд
Что известно о фильме «Разрушитель миров»: дата выхода и другие подробности

Пока зрители ждали, когда выйдет фильм «Разрушитель миров», наступил ноябрь, а с ним и приблизилась дата премьеры
Александра Горелая
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Разрушитель миров
Кадр из фильма «Разрушитель миров»

В статье рассказываем о грядущем фантастическом блокбастере «Разрушитель миров» — проекте, который уже сейчас вызывает оживленные дискуссии среди поклонников жанра. Мы собрали всю доступную информацию о том, когда он выйдет, кто составил каст, где проходили съемки и какую историю расскажет зрителям картина Брэда Андерсона.

Известно ли, когда выйдет фильм «Разрушитель миров»

Кинопрокатчики уже анонсировали премьеру фильма. Российские зрители увидят картину 6 ноября 2025 года. 

Где проходили съемки фильма «Разрушитель миров» 

Съемки проходили в Северной Ирландии, чьи разнообразные ландшафты идеально соответствуют мрачной атмосфере фильма. Режиссер Брэд Андерсон, известный умением создавать напряженные психологические триллеры («Кликбейт», «Обитель проклятых», «Тревожный вызов»), выбрал эту локацию не случайно — суровые пейзажи и атмосферные места позволяют передать ощущение изоляции и постоянной угрозы.

Кто снимается в фильме «Разрушитель миров»

Люк Эванс и Мила Харрис в фильме Разрушитель миров
Люк Эванс и Мила Харрис в фильме «Разрушитель миров»

Актерский состав фильма объединил как признанных звезд голливудского экрана, так и перспективных молодых исполнителей. 

О чем будет фильм «Разрушитель миров»

Кадр из фильма Разрушитель миров
Кадр из фильма «Разрушитель миров»

Сюжет фильма разворачивается в мире, где пять лет назад произошла катастрофа космического масштаба — разрыв ткани реальности позволил существам из другого измерения проникнуть в наш мир. Эти создания методично уничтожают все живое, поставив человечество на грань вымирания. В центре истории — отец, который прячет свою дочь на изолированном острове, пытаясь не только защитить ее, но и обучить навыкам выживания в новом опасном мире.

Особенностью нарратива становится психологическая глубина — это не просто история противостояния монстрам, но и трогательная драма о родительской любви и ответственности. По мере развития сюжета становится ясно, что никакое укрытие не может быть вечным, и главным героям приходится покинуть свой остров-крепость, чтобы присоединиться к остаткам человечества в их отчаянной войне за выживание. Российский слоган фильма «За пределами страха лежит будущее» точно отражает главную тему картины — преодоление страха ради спасения того, что действительно важно.