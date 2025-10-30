Ричмонд
Звезда «Вампиров средней полосы» заступилась за Хэллоуин

Актриса Ольга Медынич: в Хэллоуине нет ничего страшного — смотря как отмечать
Ольга Медынич в сериале «Вампиры средней полосы»
Хэллоуин — это обычный праздник, который можно отметить «с добром и миром», ничего особенно страшного в нем нет. Об этом в беседе с kp.ru заявила актриса, звезда сериала «Вампиры средней полосы» Ольга Медынич.

Актриса призналась, что для нее Хэллоуин — это обычный день, но вот ее дочь периодически просит добавить атрибутику праздника — например, купить тыкву или детали для костюма. В любом случае важно именно то, как люди отмечают этот праздник, подчеркнула звезда.

Комментируя предложение заменить Хэллоуин на фестиваль урожая, Медынич отметила, что в этом нет ничего страшного — все праздники имеют значение.

«Я очень спокойно к этому отношусь. Не могу сказать, что я его праздную, просто иногда ребенок, если хочет, покупаю ему тыкву, зажигаю свечечки и какие-нибудь рожки. Но мне кажется, это все настроение. Любой праздник — это настроение. Ничего страшного в этом празднике нет, если ты к этому относишься с добром», — рассказала актриса, добавив, что отметить Хэллоуин можно с «добром и миром».