Звезда «Вампиров средней полосы» заступилась за Хэллоуин

«Я очень спокойно к этому отношусь. Не могу сказать, что я его праздную, просто иногда ребенок, если хочет, покупаю ему тыкву, зажигаю свечечки и какие-нибудь рожки. Но мне кажется, это все настроение. Любой праздник — это настроение. Ничего страшного в этом празднике нет, если ты к этому относишься с добром», — рассказала актриса, добавив, что отметить Хэллоуин можно с «добром и миром».