Татьяна Догилева объяснила, почему не готова к экстремальным перевоплощениям

Народная артистка России Татьяна Догилева в беседе с Пятым каналом призналась, что не готова вновь бриться налысо ради участия в съемках.
По словам актрисы, возраст уже не позволяет ей идти на столь радикальные эксперименты с внешностью, а современные технологии грима и постпродакшна делают такие меры излишними. Она отметила, что в текущем сезоне у нее было всего несколько съемочных дней, и столь значительных преобразований от нее просто не требуется.
Знаменитость также подчеркнула, что когда-то уже совершала подобные профессиональные «подвиги» и теперь не видит необходимости повторять их.
Артистка добавила, что старается поддерживать себя в форме: по утрам делает зарядку и периодически занимается скандинавской ходьбой, хотя без чрезмерного усердия.
При этом актриса призналась, что сложнее всего ей дается контроль веса. Она с улыбкой заметила, что хотела бы быть стройнее, особенно когда видит себя на экране, но пока не достигает желаемого результата. В завершение Догилева с юмором добавила, что главное препятствие на пути к идеальной форме — возраст, ведь, как она выразилась, теперь все изменилось «не от котлет, а от лет».