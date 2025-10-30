«Ангел» Victoria's Secret показала ягодицы в юбке с разрезом

В сентябре звезда опубликовала фото, где предстала перед камерой в бежевом полупрозрачном макси-платье без рукавов. При этом манекенщица не стала надевать бюстгальтер. Модель добавила к образу светлый клатч Yves Saint Laurent, золотые браслеты, часы и кольца с бриллиантами. Знаменитость сделала легкие локоны и макияж с нюдовым блеском для губ и румянами.