«Ангел» Victoria's Secret показала ягодицы в юбке с разрезом

«Ангел» Victoria’s Secret, модель Эльза Хоск, показала ягодицы в юбке с разрезом. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитость снялась в черной облегающей юбке с разрезом, демонстрируя ягодицы, и укороченном топе. Волосы модель распустила и сделала легкие локоны.
В сентябре звезда опубликовала фото, где предстала перед камерой в бежевом полупрозрачном макси-платье без рукавов. При этом манекенщица не стала надевать бюстгальтер. Модель добавила к образу светлый клатч Yves Saint Laurent, золотые браслеты, часы и кольца с бриллиантами. Знаменитость сделала легкие локоны и макияж с нюдовым блеском для губ и румянами.
Ранее Эльза Хоск снялась на диване в «голой» блузе и шортах.