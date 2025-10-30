Machine Gun Kelly наладил отношения с Меган Фокс из-за ее бывшего мужа

Рэпер Machine Gun Kelly начал заботиться о дочери от Меган Фокс из-за того, что актрисе хотел помочь ее бывший муж Брайан Остин Грин. Об этом сообщает издание Daily Mail.
«Брайан и Machine Gun Kelly не испытывают друг к другу никакой любви. Когда рэпер услышал, что Брайан предложил помочь с воспитанием новорожденного ребенка Меган, это подтолкнуло его взять на себя отцовские обязанности, что в конечном итоге привело к возобновлению отношений с актрисой», — заявил инсайдер из окружения звезд.
По словам источника, Брайан Остин Грин просил Меган Фокс расстаться с Machine Gun Kelly, потому что она мучалась в этих отношениях.
«Брайан предупредил Меган, что все закончится слезами, как это уже случалось много раз. Она сказала, что, несмотря на их серьезные ссоры, она не может выбросить рэпера из головы. Она пыталась скрыть тот факт, что они снова вместе, потому что знала, какой будет реакция Брайана», — поделился собеседник таблоида.
Ранее Machine Gun Kelly посчитал, что они с Меган Фокс расстались из-за сглаза.