Звезда «Вампиров средней полосы» поддержала актера, заменившего Калюжного в сериале

«Все равно любой фильм про вампиров походит на пародию. Когда мы пытаемся что-то пародировать, у нас ничего не получается: что с боевиками, что с клипами, что с любым жанром. Всегда надо искать какую-то свою историю. Ну не можем мы снимать “Аватар” пока что. У нас нет таких технологий. И мне нравится, что наши вампиры не вылизанные, не гламурные, не вышкаленные, а такие немножко все-таки наши. Все-таки с душой больше, больше внутреннего, чем внешнего», — рассказала актриса.