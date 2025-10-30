Звезда «Вампиров средней полосы» поддержала актера, заменившего Калюжного в сериале

Звезда «Вампиров средней полосы», актриса Ольга Медынич, объяснила, почему сериал пользуется популярностью у зрителей и новой роли Тимофея Кочнева. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» она рассказала на премьере нового сезона.
Актрису спросили о роли Тимофея Кочнева в сериале, и как его встретят зрители. До этого роль актера исполнял Глеб Калюжный, который ушел в армию несколько месяцев назад.
«Слушайте, будут определенно те, которые поддержат, определенно те, которые будут критиковать. Так в любом проекте, когда меняют артиста. Но я радуюсь за мальчишку, что он не побоялся хейта и в омут с головой прыгнул. Это большая актерская смелость. Он же знал, на что идет, и он не побоялся. Смелым всегда у нас дорога. Команда приняла его с любовью, с поддержкой», — рассказала она.
Актриса также добавила про успех сериала в российском прокате.
«Все равно любой фильм про вампиров походит на пародию. Когда мы пытаемся что-то пародировать, у нас ничего не получается: что с боевиками, что с клипами, что с любым жанром. Всегда надо искать какую-то свою историю. Ну не можем мы снимать “Аватар” пока что. У нас нет таких технологий. И мне нравится, что наши вампиры не вылизанные, не гламурные, не вышкаленные, а такие немножко все-таки наши. Все-таки с душой больше, больше внутреннего, чем внешнего», — рассказала актриса.
Она также отметила, что во многих сериалах о вампирах преобладает внешняя эстетика, а не внутренняя составляющая.
«Все равно это все красивые, нестареющие. А у нас вот такие кривенькие, косенькие. Для меня лучший фильм о вампирах — “Интервью с вампиром”. Понимаете мы снимаемся сценарий, мне очень понравился сериал, но после просмотра последней серии составлю мнение», — заключила Медынич.