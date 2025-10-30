Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Вампиров средней полосы» поддержала актера, заменившего Калюжного в сериале

Актриса Ольга Медынич поддержала Тимофея Кочнева в новой роли вампира
Ольга Медынич в сериале «Вампиры средней полосы»
Ольга Медынич в сериале «Вампиры средней полосы»

Звезда «Вампиров средней полосы», актриса Ольга Медынич, объяснила, почему сериал пользуется популярностью у зрителей и новой роли Тимофея Кочнева. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» она рассказала на премьере нового сезона.

Актрису спросили о роли Тимофея Кочнева в сериале, и как его встретят зрители. До этого роль актера исполнял Глеб Калюжный, который ушел в армию несколько месяцев назад.

Тимофей Кочнев в сериале «Вампиры средней полосы»
Тимофей Кочнев в сериале «Вампиры средней полосы»

«Слушайте, будут определенно те, которые поддержат, определенно те, которые будут критиковать. Так в любом проекте, когда меняют артиста. Но я радуюсь за мальчишку, что он не побоялся хейта и в омут с головой прыгнул. Это большая актерская смелость. Он же знал, на что идет, и он не побоялся. Смелым всегда у нас дорога. Команда приняла его с любовью, с поддержкой», — рассказала она.

Актриса также добавила про успех сериала в российском прокате.

«Все равно любой фильм про вампиров походит на пародию. Когда мы пытаемся что-то пародировать, у нас ничего не получается: что с боевиками, что с клипами, что с любым жанром. Всегда надо искать какую-то свою историю. Ну не можем мы снимать “Аватар” пока что. У нас нет таких технологий. И мне нравится, что наши вампиры не вылизанные, не гламурные, не вышкаленные, а такие немножко все-таки наши. Все-таки с душой больше, больше внутреннего, чем внешнего», — рассказала актриса.

Она также отметила, что во многих сериалах о вампирах преобладает внешняя эстетика, а не внутренняя составляющая.

«Все равно это все красивые, нестареющие. А у нас вот такие кривенькие, косенькие. Для меня лучший фильм о вампирах — “Интервью с вампиром”. Понимаете мы снимаемся сценарий, мне очень понравился сериал, но после просмотра последней серии составлю мнение», — заключила Медынич.